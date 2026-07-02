Ράιτ: «Δεν μπορούσα να έχω παράπονο στον Ολυμπιακό»

Ο Μόουζες Ράιτ μίλησε για τη θητεία του στη Ζάλγκιρις, την απόφασή του να αποχωρήσει, αλλά και τη σεζόν του στον Ολυμπιακό.

Μετά την αποχώρηση του Σιλβέν Φρανσκίσκο, άλλος ένας παίκτης που είχε ρόλο βασικού στη Ζάλγκιρις αποχωρεί από την ομάδα. Ο λόγος για τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος έκανε μία εξαιρετική χρονιά με την ομάδα του Κάουνας.

Ο Ράιτ μίλησε στο λιθουανικό BasketNews για την απόφασή του να φύγει, αλλά και για τα όσα πέρασε στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε

«Όταν έπεφταν τα κομφετί και γινόταν όλη αυτή η γιορτή, σκέφτηκα ότι ίσως έπρεπε να είχα μείνει λίγο ακόμα. Ένιωσα μια μικρή μεταμέλεια που είχα αποφασίσει τόσο νωρίς ότι θα αποχωρούσα».

Για την απόφασή του να φύγει από τη Ζάλγκιρις: «Το σκέφτηκα πολύ. Δεν πιστεύω ότι τους λείπει κάτι. Ήταν καθαρά δική μου απόφαση. Έκρινα ότι εκείνη τη στιγμή ήταν το καλύτερο για την οικογένειά μου και την καριέρα μου».

Για το τι θα μπορούσε να κάνει η Ζάλγκιρις για να τον κρατήσει περισσότερο: «Νομίζω ότι αν η Ζάλγκιρις μπορούσε κάπως να κάνει τον ήλιο να βγαίνει λίγο περισσότερο τον χειμώνα, θα κρατούσε πολύ περισσότερους παίκτες».

Για τη δυσκολότερή του περίοδο μέσα στη σεζόν: «Μάλλον το διάστημα που έκανα μερικά άσχημα παιχνίδια. Με την Εφές, την Παρί και κάποια άλλη ομάδα. Και τον Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Μετά μίλησα με τον Ρένο (Ρενάλντας Σεϊμπούτις) από το προπονητικό επιτελείο. Ήπιαμε μια μπίρα μετά τον αγώνα και αυτό με βοήθησε να ξαναβρώ τη σωστή ψυχολογία».

Για τη θητεία του στον Ολυμπιακό: «Στον Ολυμπιακό δεν αγωνιζόμουν τόσο πολύ, κυρίως επειδή μπροστά μου ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Μουστάφα Φαλ. Είναι δύο εξαιρετικοί ψηλοί της EuroLeague, οπότε δεν μπορούσα να έχω παράπονο. Επιπλέον, αντιμετώπισαν και προβλήματα τραυματισμών, κάτι που ουσιαστικά έβαλε τέλος σε όλη αυτή τη συζήτηση».