Πασκουάλ για το μέλλον του: «Μέχρι το τέλος της σεζόν, δεν θα μιλήσω»
Ο Τσάβι Πασκουάλ αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης μεταξύ της Μπαρτσελόνα με την Μπούργκος, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον του στους «Μπλαουγκράνα».
Συγκεκριμένα ο Ισπανός πολύπειρος τεχνικός, άφησε υπόνοιες για το αν θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της Μπαρτσελόνα την επόμενη αγωνιστική χρονιά, δίχως να θέλει να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.
Αναλυτικά απάντησε: «Μέχρι το τέλος της σεζόν, δεν θα μιλήσω για το αν θα συνεχίσω στην Μπαρτσελόνα».
Θυμίζουμε ο Τσάβι Πασκουάλ έχει ξανά αναφερθεί στο παρελθόν, αινιγματικά για το μέλλον του, τονίζοντας πως το καλοκαίρι θα ληφθούν οι αποφάσεις.
