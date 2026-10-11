Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Βαλένθια με 89-86 για τη Liga ACB, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση των φιλοξενούμενων με τον Ολυμπιακό για τη EuroLeague.

Η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη απέναντι στη Βαλένθια με 89-86 για τη Liga ACB, με την ομάδα του Τσάβι Αλμπέρ να στρέφε πλέον την προσοχή της στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική της EuroLeague (13/10, 22:00).

Οι Καταλανοί είχαν τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Κέβιν Πάντερ να προσφέρει 13 πόντους και 4 ασίστ, αλλά να υποπίπτει παράλληλα σε πέντε λάθη. Ο Ρόμπινσον και ο Νίμπο πρόσθεσαν από 12 πόντους, ενώ ο Μάρτιν ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με double-double, έχοντας 10 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της Βαλένθια, ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, μετρώντας 19 πόντους και 4 ασίστ χωρίς να κάνει λάθος, όντας για ακόμη μία φορά ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του. Πλέον, η ομάδα του Τσάβι Άλμπερτ καλείται να αφήσει πίσω την ήττα από την Μπαρτσελόνα και να προετοιμαστεί για την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους».

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 39-40, 68-60, 89-86.

Barça #Žaidėjas / Giocatore MIN PTS 2P 3P FT REB AST VAL K. Punter 23:42 13 3/3 (100.0%) 2/2 (100.0%) 1/2 (50.0%) 2 4 17 U. Gibson 14:53 1 0/3 (0.0%) 0/4 (0.0%) 1/2 (50.0%) 0 0 -10 T. Martin 26:00 10 2/6 (33.3%) 2/6 (33.3%) 0/0 (0.0%) 1 2 12 J. Robinson 22:31 12 4/5 (80.0%) 0/6 (0.0%) 4/4 (100.0%) 2 6 14 D. Brizuela 15:11 4 1/2 (50.0%) 0/3 (0.0%) 2/2 (100.0%) 1 1 0 A. Ubal 14:53 7 3/3 (100.0%) 0/0 (0.0%) 1/2 (50.0%) 4 0 11 O. Nkamhoua 08:44 6 2/2 (100.0%) 0/0 (0.0%) 2/2 (100.0%) 1 0 6 J. Núñez 02:36 0 0/1 (0.0%) 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 1 0 0 T. Evbuomwan 19:24 7 3/5 (60.0%) 0/1 (0.0%) 1/2 (50.0%) 8 0 12 O. Balcerowski 14:25 9 4/4 (100.0%) 0/0 (0.0%) 1/1 (100.0%) 3 1 12 J. Nebo 17:05 12 3/4 (75.0%) 0/0 (0.0%) 6/7 (85.7%) 4 1 17 J. Parra 20:36 8 1/4 (25.0%) 2/3 (66.7%) 0/0 (0.0%) 5 1 12 Totals 200:00 89 26/42 (61.9%) 6/26 (23.1%) 19/24 (79.2%) 45 16 101