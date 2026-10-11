Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 89-86: Λύγισαν οι φιλοξενούμενοι πριν τον Ολυμπιακό
Η Μπαρτσελόνα πήρε τη νίκη απέναντι στη Βαλένθια με 89-86 για τη Liga ACB, με την ομάδα του Τσάβι Αλμπέρ να στρέφε πλέον την προσοχή της στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική της EuroLeague (13/10, 22:00).
Οι Καταλανοί είχαν τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Κέβιν Πάντερ να προσφέρει 13 πόντους και 4 ασίστ, αλλά να υποπίπτει παράλληλα σε πέντε λάθη. Ο Ρόμπινσον και ο Νίμπο πρόσθεσαν από 12 πόντους, ενώ ο Μάρτιν ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με double-double, έχοντας 10 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Από την πλευρά της Βαλένθια, ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, μετρώντας 19 πόντους και 4 ασίστ χωρίς να κάνει λάθος, όντας για ακόμη μία φορά ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του. Πλέον, η ομάδα του Τσάβι Άλμπερτ καλείται να αφήσει πίσω την ήττα από την Μπαρτσελόνα και να προετοιμαστεί για την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους».
Τα δεκάλεπτα: 19-26, 39-40, 68-60, 89-86.
Barça
|#Žaidėjas / Giocatore
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|REB
|AST
|VAL
|K. Punter
|23:42
|13
|3/3 (100.0%)
|2/2 (100.0%)
|1/2 (50.0%)
|2
|4
|17
|U. Gibson
|14:53
|1
|0/3 (0.0%)
|0/4 (0.0%)
|1/2 (50.0%)
|0
|0
|-10
|T. Martin
|26:00
|10
|2/6 (33.3%)
|2/6 (33.3%)
|0/0 (0.0%)
|1
|2
|12
|J. Robinson
|22:31
|12
|4/5 (80.0%)
|0/6 (0.0%)
|4/4 (100.0%)
|2
|6
|14
|D. Brizuela
|15:11
|4
|1/2 (50.0%)
|0/3 (0.0%)
|2/2 (100.0%)
|1
|1
|0
|A. Ubal
|14:53
|7
|3/3 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|1/2 (50.0%)
|4
|0
|11
|O. Nkamhoua
|08:44
|6
|2/2 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|2/2 (100.0%)
|1
|0
|6
|J. Núñez
|02:36
|0
|0/1 (0.0%)
|0/1 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|1
|0
|0
|T. Evbuomwan
|19:24
|7
|3/5 (60.0%)
|0/1 (0.0%)
|1/2 (50.0%)
|8
|0
|12
|O. Balcerowski
|14:25
|9
|4/4 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|1/1 (100.0%)
|3
|1
|12
|J. Nebo
|17:05
|12
|3/4 (75.0%)
|0/0 (0.0%)
|6/7 (85.7%)
|4
|1
|17
|J. Parra
|20:36
|8
|1/4 (25.0%)
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0.0%)
|5
|1
|12
|Totals
|200:00
|89
|26/42 (61.9%)
|6/26 (23.1%)
|19/24 (79.2%)
|45
|16
|101
|Valencia Basket
|MIN
|PTS
|2PM/A
|2P%
|3PM/A
|3P%
|FTM/A
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|BLKA
|FOUL
|FOULA
|+/-
|PIR
|#0 TJ Shorts
|22:59
|19
|6/9
|67%
|0/2
|0%
|7/8
|88%
|0
|1
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|8
|-10
|22
|#1 K. Taylor
|23:56
|4
|2/4
|50%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|2
|4
|6
|5
|2
|1
|0
|0
|0
|3
|1
|12
|#2 J. Puerto
|16:04
|5
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1
|6
|7
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|19
|15
|#3 N. Reuvers
|12:36
|8
|2/3
|67%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|20
|7
|#5 M. Saint-Supery
|03:06
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|#7 A. Cárdenas
|15:33
|4
|2/3
|67%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|12
|#8 D. Osetkowski
|21:43
|3
|0/2
|0%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|0
|-6
|#10 O. Moore
|16:29
|9
|4/7
|57%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|19
|5
|#12 A. Brooks
|21:53
|11
|1/2
|50%
|3/7
|43%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|3
|-15
|#13 N. Sako
|12:56
|6
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|1
|3
|4
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|2
|2
|-7
|#33 N. Mirotic
|19:41
|10
|3/6
|50%
|1/7
|14%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|11
|14
|#41 J. Rivero
|13:04
|7
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|6
|Ομάδα / Team
|-
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΑ / TOTALS
|200:00
|86
|26/46
|57%
|7/31
|23%
|13/19
|68%
|12
|25
|37
|18
|7
|9
|3
|4
|2
|24
|-15
|91
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