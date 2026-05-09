Μπαρτσελόνα - Μπούργος 91-76: Περίπατος για τους Καταλανούς
Η Μπαρτσελόνα έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Μπούργγος, φτάνοντας άνετα στη νίκη με 91-76
Οι Καταλανοί επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 29-15, με τους γηπεδούχους να διατηρούν τον έλεγχο μέχρι το φινάλε.
Αυτό το αποτέλεσμα ανέβασε την Μπαρτσελόνα στο 21-9, ενώ η Μπούργος υποχώρησε στο 9-21.
Κορυφαίος για τους «μπλαουγκράνα» ήταν ο Πάντερ με 17 πόντους, μαζί με 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία είχε και ο Νούνιεζ, που σημείωσε 14 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ, ενώ ο Φαλ πρόσθεσε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Για τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισε ο Χέιντεγκερ με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Χαπ να ακολουθεί με 11 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 29-15, 55-35, 73-57, 91-76
