Κάρολαιν στο Gazzetta: «Η Ρίτας δεν... λυγίζει, σπουδαία ομάδα η ΑΕΚ»

Ο Τζόρνταν Κάρολαιν έδειξε τη χαρά του μετά το τέλος του τελικού μιλώντας στο Gazzetta. Στάθηκε στο γεγονός πως οι Λιθουανοί δεν λύγισαν στα δύσκολα, ενώ αναφέρθηκε και στην ποιότητα της Ένωσης.

Η απονομή του τροπαίου για την κατάκτηση του φετινού #BasketballBCL στη Ρίτας Βίλνιους pic.twitter.com/5htyiyGAHc — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 9, 2026

«Aντιμετωπίσαμε τέτοιες καταστάσεις όλη τη σεζόν, συνεχίσαμε να πολεμάμε. Αυτή η ομάδα δεν... λυγίζει. Το κάνουμε σε όλη τη σεζόν», είπε αρχικά σε ερώτηση για τη μεγάλη ανατροπή της Ρίτας από το -20.

Για το πόσο δύσκολο είναι νικήσει μια τόσο ποιοτική ομάδα σαν την ΑΕΚ: «Είναι μια σπουδαία ομάδα, έχουν υπέροχους παίκτες. Γκρέι, Μπάρτλεϊ, Νάναλι. Είναι μια υπέροχη ομάδα. Τους δίνω τα εύσημα, είναι μια υπέροχη ομάδα. Είχαν μια απίστευτη σεζόν.

Για το αν είναι μια από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του αυτός ο τίτλος με τη Ρίτας: «Ναι σίγουρα είναι. Το να κερδίζεις κάτι στο υψηλότερο επίπεδο είναι καταπληκτικό».

Για τους οπαδούς της Ρίτας και την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν: «Ήταν εκπληκτικοί οι φίλαθλοι μας απόψε. Ευχαριστώ που μας στηρίξαμε σε όλο το παιχνίδι».