Στην αντιμετώπιση των διαιτητών προς τον Ναν και τον Μοντέρο στάθηκε ο Γιώργος Κούβαρης στο Gazz Floor by Novibet.

Ο Γιώργος Κούβαρης, ο ρεπόρτερ Παναθηναϊκού του Gazzetta, ανέλυσε στο Gazz Floor by Novibet την αντιμετώπιση που χαίρει από τους διαιτητές ο Κέντρικ Ναν σε σύγκριση με τον Ζαν Μοντέρο της Βαλένθα.

«Στα πλέι οφς έχει μόλις 5 κερδισμένα φάουλ, έχει εκτελέσει 5 βολές με μια εξ αυτών να είναι από τεχνική ποινή», ανέλυσε ο Γιώργος Κούβαρης στο Gazz Floor by Novibet αναφορικά με τον Κέντρικ Ναν, ενώ παρέθεσε και μια κάρτα με την αντίστοιχη αντιμετώπιση στον Ζαν Μοντέρο.

«Έχει αντιμετώπιση σαν τον Τζόρνταν», τόνισε ο ρεπόρτερ Παναθηναϊκού του Gazzetta για τον Δομινικανό γκαρντ, ενώ στην συνέχεια ανέλυσε τα κερδισμένα φάουλ που μετρά στη σειρά ο Ζαν Μοντέρο, όπως και τις βολές που έχει εκτελέσει.