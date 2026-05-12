Κούβαρης: «Τα διαφορετικά κριτήρια αντιμετώπισης των διαιτητών σε Ναν και Μοντέρο»
Ο Γιώργος Κούβαρης, ο ρεπόρτερ Παναθηναϊκού του Gazzetta, ανέλυσε στο Gazz Floor by Novibet την αντιμετώπιση που χαίρει από τους διαιτητές ο Κέντρικ Ναν σε σύγκριση με τον Ζαν Μοντέρο της Βαλένθα.
«Στα πλέι οφς έχει μόλις 5 κερδισμένα φάουλ, έχει εκτελέσει 5 βολές με μια εξ αυτών να είναι από τεχνική ποινή», ανέλυσε ο Γιώργος Κούβαρης στο Gazz Floor by Novibet αναφορικά με τον Κέντρικ Ναν, ενώ παρέθεσε και μια κάρτα με την αντίστοιχη αντιμετώπιση στον Ζαν Μοντέρο.
«Έχει αντιμετώπιση σαν τον Τζόρνταν», τόνισε ο ρεπόρτερ Παναθηναϊκού του Gazzetta για τον Δομινικανό γκαρντ, ενώ στην συνέχεια ανέλυσε τα κερδισμένα φάουλ που μετρά στη σειρά ο Ζαν Μοντέρο, όπως και τις βολές που έχει εκτελέσει.
Η ανάλυση του Γιώργου Κούβαρη για τους Ναν – Μοντέρο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.