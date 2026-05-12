Στη Βαλένθια βρίσκεται ήδη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ενόψει του Game 5 με την Βαλένθια, αν και παραμένει τιμωρημένος από την Euroleague για ένα ακόμα παιχνίδι.

Ο ισχυρός άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ταξίδεψε τελικά στην Βαλένθια ενόψει του αγώνα με την ομώνυμη ομάδα που θα κρίνει και το εισιτήριο για το Final Fοur.

Συγκεκριμένα ανέβασε σχετικό story από την Ισπανία λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήλιο και στη Βαλένθια, άντε να δούμε τι θα γίνει...»

Και συνέχισε: «Δεν προλάβαμε να ανεβάσουμε ότι είμαστε στη Βαλένθια και μόνο η αστυνομία δεν έχει έρθει. Εγώ για το κατσικάκι ρε ήρθα, που έχετε ωραίο κατσικάκι».

Όπως είναι γνωστό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών μετά το Game 2 στη Βαλένθια, με τον ίδιο να έχει εκτίσει τα 2/3 της ποινή τους από τα ματς του «Telekom Center Athens».

Αυτό σημαίνει ότι εκκρεμεί ένα ακόμα παιχνίδι που πρέπει να μείνει εκτός, με τον ίδιο ωστόσο να ταξιδεύει κανονικά στην Ισπανία για το Game 5 της σειράς. Να σημειωθεί ότι η Marca ανέφερε ότι η Βαλένθια δεν πρόκειται να επιτρέψει την είσοδο στο «αφεντικό» των «πρασίνων».

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί το βράδυ της Τετάρτης στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.