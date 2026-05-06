Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε ένα βίντεο στα social media, με αφορμή την κατάκτηση του 4ου «αστεριού» της ιστορίας τους.

Σαν σήμερα πριν 17 χρόνια ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον τελικό της Αθήνας με 93-91 και κατάκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

Η «πράσινη» ΚΑΕ μέσω ενός βίντεο στα social media, θυμήθηκε την επιτυχία του 2007, όταν η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγραψε ακόμα μία «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός αναφέρει: «Γυρίζοντας πίσω στον χρόνο, στην εποχή που το σπίτι μας ήταν γεμάτο με διαχρονικές και αξέχαστες αναμνήσεις! Το Τέταρτο Αστέρι της ιστορίας μας»

