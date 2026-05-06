Παναθηναϊκός: Σαν σήμερα... έραψε το 4ο «αστέρι»

Παναθηναϊκός: Σαν σήμερα... έραψε το 4ο «αστέρι»

Παναθηναϊκός: Σαν σήμερα... έραψε το 4ο «αστέρι»
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε ένα βίντεο στα social media, με αφορμή την κατάκτηση του 4ου «αστεριού» της ιστορίας τους.

Σαν σήμερα πριν 17 χρόνια ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον τελικό της Αθήνας με 93-91 και κατάκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

Η «πράσινη» ΚΑΕ μέσω ενός βίντεο στα social media, θυμήθηκε την επιτυχία του 2007, όταν η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγραψε ακόμα μία «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός αναφέρει: «Γυρίζοντας πίσω στον χρόνο, στην εποχή που το σπίτι μας ήταν γεμάτο με διαχρονικές και αξέχαστες αναμνήσεις! Το Τέταρτο Αστέρι της ιστορίας μας»

Δείτε Επίσης

Γιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι Βαλένθια και εμείς ο Παναθηναϊκός, απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»
image

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

 

@Photo credits: INTIME, NTIME SPORTS / ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ MAKRIS NIKOS
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     