Παναθηναϊκός: Σαν σήμερα... έραψε το 4ο «αστέρι»
Σαν σήμερα πριν 17 χρόνια ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον τελικό της Αθήνας με 93-91 και κατάκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.
Η «πράσινη» ΚΑΕ μέσω ενός βίντεο στα social media, θυμήθηκε την επιτυχία του 2007, όταν η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγραψε ακόμα μία «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.
Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός αναφέρει: «Γυρίζοντας πίσω στον χρόνο, στην εποχή που το σπίτι μας ήταν γεμάτο με διαχρονικές και αξέχαστες αναμνήσεις! Το Τέταρτο Αστέρι της ιστορίας μας»
Δείτε ΕπίσηςΓιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι Βαλένθια και εμείς ο Παναθηναϊκός, απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
𝐀𝐭𝐡𝐞𝐧𝐬, 𝟎𝟔/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟎𝟕 🏆— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 6, 2026
Turning back time to the day when our home was filled with timeless & unforgettable memories!
The Fourth Star of our history ☘️⭐️#paobcaktor pic.twitter.com/iFoloawAU2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.