Γιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι Βαλένθια και εμείς ο Παναθηναϊκός, απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με σχετικό story ζήτησε να υπάρχει κόσμια συμπεριφορά στο Game 3 με την Βαλένθια

Με αφορμή την είδηση ότι η Βαλένθια ήρθε στην Ελλάδα με ιδιωτική ασφάλεια, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θέλησε να απευθυνθεί στους φίλους της ομάδας και να τους ζητήσει να έχουν κόσμια συμπεριφορά.

Μάλιστα να σημειωθεί ότι η διοίκηση των «πρασίνων» έχει τοποθετήσει και plexiglass πίσω από τον πάγκο όπου θα βρίσκεται η ομάδα της Βαλένθια. Φυσικά με αφορμή τα όσα έγιναν μετά το τέλος του αγώνα στο Game 2 της σειράς στην Ισπανία.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Διάβασα με έκπληξη ότι αντίπαλος μας αύριο Βαλένθια ταξιδεύει έχοντας στην αποστολή της ιδιωτική ασφάλεια περιφρούρησης.

Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό διότι τα τελευταία χρόνια το γήπεδο μας έχει βγει τα λιγότερα πρόστιμα αν δεν κάνω λάθος από κάθε άλλη ομάδα.

Έχουμε δημιουργήσει ως φίλαθλοι μας μια ατμόσφαιρα όπου βλέπουμε οικογένειες και μικρά παιδιά να έρχονται να απολαμβάνουν εντός και εκτός γηπέδου θέαμα και υπηρεσίες όπου όμοιες τους δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη.

Αυτό είναι αποτέλεσμα του αμοιβαίου σεβασμού όλων των μελών της οικογένειας του λέγεται ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΜΟΝΟ ΚΟΥΠΕΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕΒΕΣΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ.

Είμαι βέβαιος ότι η Βαλένθια θα έρθει να παλέψει για την νίκη εντός των τεσσάρων γραμμών.

Είμαι ο πρώτος που θεωρώ λανθασμένη την κίνηση των μελών της Βαλένθια το τέλος του αγώνα που έφερε την σειρά στο 0-2 απέναντι στους φιλάθλους μας, στους αθλητές μας αλλά και σε εμένα … αλλά γι' αυτό είναι … Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.

Συνήθως σας παρακαλώ αλλά αυτή τη φορά θα μου επιτρέψετε να απαιτήσω κόσμια συμπεριφορά από όλους …

Από τους οργανωμένους που έχουν δείξει ότι μπορούν να κάνουν το ΟΑΚΑ την πιο καυτή και όμορφη έδρα στην Ευρώπη μέχρι τους ανθρώπους στο court side που ζουν την ένταση του αγώνα στο ένα μέτρο … Ειδικά αυτούς!

Πάμε για νικήσουμε και να τελειώσουμε με την σειρά αλλά ότι και να γίνει να μην μπούμε στο τέλος μέσα και δεδομένα σεβόμαστε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται αύριο.

Από τους αθλητές, τους διαιτητές μέχρι ακόμα και τον οποίο ακραίο προβοκάτορα.

PANATHINAIKOS ONE TEAM ONE FAMILY»