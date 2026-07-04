O Μπάντιο που θα φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν, ήταν εντυπωσιακός στη νίκη της Σενεγάλης κόντρα στη Μαδαγασκάρη.

Σε συνέντευξη που πραγματοποίησε ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη «La Provincia» επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων τη μεταγραφή του Μπράνκου Μπάντιο στον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης που πέρασε τη σεζόν που τελείωσε στη Βαλένθια, κάνει εντυπωσιακά ματς με τη φανέλα της Σενεγάλης.

Ο Μπάντιο ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη της χώρας του με 100-59 επί της Μαδαγασκάρης στο παιχνίδι για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου του 2027.

Ο 27χρονος δεν ήταν και πολύ μακριά στο triple double, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 24:30 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Με αυτό το αποτέλεσμα η Σενεγάλη τερμάτησε πρώτη στον όμιλο.

Φέτος μέτρησε 40 ματς στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 9.6 στο PIR ανά 20:29 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα σούταρε με 54% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 86% στις βολές.

Πλέον ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τον Παναθηναϊκό.