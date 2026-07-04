Μπάντιο: Εντυπωσίασε στη νίκη της Σεγεγάλης με... παραλίγο triple double κι ετοιμάζεται για Παναθηναϊκό
Σε συνέντευξη που πραγματοποίησε ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη «La Provincia» επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων τη μεταγραφή του Μπράνκου Μπάντιο στον Παναθηναϊκό. Ο παίκτης που πέρασε τη σεζόν που τελείωσε στη Βαλένθια, κάνει εντυπωσιακά ματς με τη φανέλα της Σενεγάλης.
Ο Μπάντιο ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη της χώρας του με 100-59 επί της Μαδαγασκάρης στο παιχνίδι για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου του 2027.
Ο 27χρονος δεν ήταν και πολύ μακριά στο triple double, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 24:30 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Με αυτό το αποτέλεσμα η Σενεγάλη τερμάτησε πρώτη στον όμιλο.
Φέτος μέτρησε 40 ματς στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2.2 ασίστ και 9.6 στο PIR ανά 20:29 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα σούταρε με 54% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 86% στις βολές.
Πλέον ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τον Παναθηναϊκό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.