Ο Παναθηναϊκός νίκησε στη... στροφή τη Φενέρ για Μπόνγκα - Η προφητική δήλωση του Ομπράντοβιτς

Ο Άιζακ Μπόνγκα ετοιμάζεται να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού και να ξανασμίξει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ένα πολύ σημαντικό... όπλο αναμένεται να μπει στη φαρέτρα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος χτίζει τον Παναθηναϊκό της νέας σεζόν. Οι πράσινοι ετοιμάζονται να κάνουν δικό τους τον Άιζακ Μπόνγκα, με τον Γερμανό διεθνή να προβάρει τα πράσινα.

Στο παιχνίδι της απόκτησης του είχε μπει δυναμικά και η Φενέρ, ενώ υπήρχαν δημοσιεύματα για τη Ρεάλ και τη Μπαρτσελόνα. Ωστόσο το τριφύλλι κέρδισε τη μάχη για την υπογραφή του.

Στον Παναθηναϊκό τηρούν σιγή ιχθύος και δεν επιβεβαιώνουν τίποτε για το θέμα.

Η απάντηση του Ζοτς για Μπόνγκα

Φαίνεται πως ο τρόπος με τον οποίο απάντησε Ομπράντοβιτς νωρίτερα δεν ήταν τυχαίος. Ο Ζοτς βρίσκεται στην Αθήνα για το Συνέδριο του Συνδέσμου Προπονητών της EuroLeague και σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Nova, μίλησε μεταξύ άλλων και για το ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς Παναθηναϊκού για τον Άιζακ Μπόνγκα.

«Ποιος ξέρει; Μπορεί να δω εδώ και τον Μπόνγκα κάποια μέρα, μακάρι», απάντησε ο Ζοτς στην ερώτηση που δέχθηκε. Κάτι ήξερε ο Σέρβος head coach.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 της EuroLeague, ο Μπόνγκα είχε μέσο όρο 10 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 14,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) σε 28 λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα της Παρτιζάν.

Oμπράντοβιτς και Μπόνγκα είχαν συνυπάρξει στην Παρτίζαν και φαίνεται πως θα ξανασμίξουν στην Αθήνα για χάρη του Παναθηναϊκού.

Είχε αναδειχθεί καλύτερος αμυντικός του ​​EuroBasket 2025, συμβάλοντας στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τη Γερμανία, εκεί όπου είναι αναπόσπαστο μέλος τα τελευταία χρόνια.