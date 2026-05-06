Την πρόκρισή του στο Final Four θέλει να κλείσει ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει τη Βαλένθια (06/05, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για το Game 3 της σειρά των play-offs.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται μπροστά με 2-0 στη σειρά, μετά τα «διπλά» που πέτυχαν επί ισπανικού εδάφους και χρειάζονται μία νίκη, προκειμένου να προκριθούν στο Final-Four, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα τους (22-24/06).

Ο Έργκιν Άταμαν δεν θα έχει μόνο τον Κώστα Σλούκα στη διάθεσή του ο οποίος, συνεχίζει την αποκατάστασή του από τον τραυματισμό του στο γόνατό.

«Με όλο τον σεβασμό προς την ομάδα της Βαλένθια, που επίσης παίζει το μπάσκετ της. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αύριο για να κλείσουμε τη σειρά. Στην πραγματικότητα, δεν προετοιμάσαμε κάτι τέτοιο για να παίξουμε με διαφορετικά στυλ. Μερικές φορές όλα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Στο πρώτο παιχνίδι και οι δύο ομάδες έκαναν πολλά λάθη στην επίθεση. Έχασαν πολλά σουτ. Και η Βαλένθια έχασε πολλά σουτ, κι εμείς χάσαμε πολλά.

Στο δεύτερο παιχνίδι, οι ομάδες ήταν πολύ καλύτερες επιθετικά. Η Βαλένθια σκόραρε, κι εμείς βάλαμε επίσης πολύ δύσκολα σουτ. Και το παιχνίδι είχε περισσότερους πόντους.

Αλλά για αύριο δεν ξέρω τι είδους παιχνίδι θα είναι. Δεν είναι κάτι στρατηγικό. Δεν νομίζω ότι και ο προπονητής τους το είχε προετοιμάσει έτσι.

Μερικές φορές κάποια πράγματα απλώς συμβαίνουν στο γήπεδο. Δεν είναι ότι οι προπονητές ετοιμάζουν ένα πρώτο παιχνίδι με χαμηλό σκορ και ένα δεύτερο με υψηλό σκορ. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Οι φίλαθλοί μας, σε όλες τις σεζόν και σε όλα τα σημαντικά παιχνίδια, στα μεγάλα ματς, ήταν ο έκτος παίκτης στο γήπεδο. Πιστεύω ότι και αύριο θα είναι ο έκτος παίκτης. Χρειαζόμαστε μεγάλη επιθετικότητα.

Είναι παιχνίδι playoffs. Αλλά να είμαστε δίκαιοι, να ξεχάσουμε ό,τι έγινε στη Βαλένθια. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι playoffs. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ στο γήπεδο. Και οι φίλαθλοί μας θα μας στηρίξουν με σωστό τρόπο, για να δείξουν σε όλη την Ευρώπη πώς είναι ο κόσμος του Παναθηναϊκού», είπε ο Τούρκος τεχνικός ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.

