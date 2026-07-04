Δείτε με ποιο τρόπο γίνεται η επιλογή των προπονητών στο ετήσιο συνέδριο της EHCB που φέτος διεξάγεται στο Telekom Center Athens.

Πολλά και ενδιαφέροντα έχουν προκύψει τα τελευταία 24ωρα από το ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Προπονητών, που φιλοξενείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Telekom Center Athens, καθώς και μόνο τα όσα λένε οι συμμετέχοντες κόουτς με ένα στυλ που συνδυάζει και σοβαρότητα, αλλά και χαλαρότητα μακριά από τις ζωντανές μεταδόσεις αποτελούν «κειμήλια» για όσους αγαπούν το μπάσκετ.

Μάλιστα, και σε δημοσιογραφικό επίπεδο, προκύπτουν εξαιρετικά χρήσιμες παραστάσεις, τόσο ώστε να υπάρχει ακόμα υψηλότερο επίπεδο σχολίων και γνώσεων για ένα σπορ που αυτή τη στιγμή ανθίζει στη χώρα μας, όσο και επειδή προκύπτουν και ειδήσεις, σε μια περίοδο που τα ρεπορτάζ έχουν πάρει... φωτιά λόγω των μεταγραφών και λόγω του ότι δεν υπάρχουν σε εξέλιξη αγωνιστικές υποχρεώσεις.

«Ένας από τους βασικούς ιδρυτικούς στόχους του Συμβουλίου Προπονητών της EuroLeague είναι η μετάδοση της γνώσης και της εμπειρίας των ηγετικών στελεχών της Euroleague στη νέα γενιά προπονητών μπάσκετ παγκοσμίως. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός του Συνεδρίου Προπονητών του Συμβουλίου Προπονητών της EuroLeague, το οποίο θα πραγματοποιηθεί για τρίτη φορά στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών (ΣΕΠΚ)», αναφέρει στο επίσημο σάιτ της Ένωσης και ειδικά για το συνέδριο του 2026 σημειώνει:

«Πέρα από τις 12 συνεδρίες εντός γηπέδου, οι συμμετέχοντες έχουν και πάλι την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αποκλειστικά, διαδραστικά εργαστήρια που διεξάγονται από μέλη της EHCB και να έχουν μια πιο άμεση επαφή μαζί τους. Ο Πρόεδρος της EHCB, Δημήτρης Ιτούδης, ο Τσάβι Πασκουάλ, ο Σέρτζιο Σκαριόλο και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα είναι διαθέσιμοι για αυτά τα εργαστήρια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συνέδριο έχει αρχίσει από τις 2 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου. Σε αυτό το συνέδριο συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν εκτός από τους προαναφερθέντες προπονητές και οι: Γιάννης Σφαιρόπουλος, Βασίλης Γεραγωτέλης, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Κάζις Μακσβίτις, Σάσα Ομπράντοβιτς, Ανδρέας Πιστιόλης, Πάμπλο Λάσο, Γιούριτσα Γκόλεματς, Στέφανος Δέδας.

Με άλλα λόγια από τη «δεξαμενή» της Euroleague βρίσκονται οι: Δημήτρης Ιτούδης, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Πάμπλο Λάσο, Γιάννης Σφαιρόπουλος, Σέρτζιο Σκαριόλο, Τσάβι Πασκουάλ, Σάσα Ομπράντοβιτς και Γιούριτσα Γκόλεματς, που είτε ήταν σε κάποιον πάγκο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είτε είναι ακόμα σε ομάδες Euroleague.

Προκύπτει, εύλογα, σε αυτή τη συνθήκη το ερώτημα πώς γίνεται η επιλογή των προπονητών και με ποια κριτήρια και η απάντηση είναι «κατόπιν συνεννόησης». Με άλλα λόγια, κατά τις διαδικασίες της οργάνωσης του συνεδρίου ελέγχεται η διαθεσιμότητα της πλειονότητας των προπονητών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη και έτσι «στελεχώνεται» το ρόστερ.

Για παράδειγμα, στην αντίστοιχη εκδήλωση του 2025 είχαν συμμετάσχει επίσης οι Αντρέα Τρινκέρι, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, Τσους Ματέο και επίσης ο προπονητής των Τορόντο Ράπτορς, Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, ενώ το 2024 στο ΔΑΚ Γλυφάδας, που ήταν και το πρώτο συνέδριο στην ιστορία συμμετείχαν οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Τι Τζέι Πάρκερ και Όντετ Κάτας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ανακοινώθηκε το Σάββατο, νέος πρόεδρος της Ένωσης Προπονητών θα είναι ο Τσάβι Πασκουάλ και αντιπρόεδρος ο Σέρτζιο Σκαριόλο.