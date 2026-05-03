Η Βαλένθια θα παραταχθεί στο Telekom Center Athens για το Game 3 της σειράς με τον Παναθηναϊκό, κουβαλώντας τρεις ήττες σε διάστημα έξι ημερών, με συνολική διαφορά μόλις πέντε πόντων.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR «έσπασε» την έδρα της Βαλένθια στα προημιτελικά της EuroLeague, κάνοντας το 2/2 στη Roig Arena απέναντι στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση της regular season, όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα, και πλέον ταξιδεύει στην Αθήνα για το Game 3 με την πλάτη στον τοίχο (6/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Σε περίπτωση νέας ήττας από τον Παναθηναϊκό, οι Ίβηρες μένουν εκτός Final Four, με τους «πράσινους» να πανηγυρίζουν την πρόκριση, παρότι τερμάτισαν στην έβδομη θέση και παρατάχθηκαν με μειονέκτημα έδρας απέναντι στη Βαλένθια. Το μεσημέρι της Κυριακής (3/5), η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ γνώρισε νέα ήττα, αυτή τη φορά από τη Μανρέσα, που βρίσκεται στη 12η θέση της κατάταξης στην ισπανική λίγκα.

Οι «πορτοκαλί» ηττήθηκαν στο Nou Congost, ωστόσο παρέμειναν στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 21-8, μετά την ήττα της Μούρθια από τη Ρεάλ. Έτσι, η Βαλένθια έφτασε τις τρεις συνεχόμενες ήττες σε διάστημα έξι ημερών, με συνολική διαφορά μόλις πέντε πόντων!

Η αρχή έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης (28/4), με τον Παναθηναϊκό να κάνει break με το… καλημέρα, επικρατώντας με 67-68. Δύο μέρες αργότερα, την Πέμπτη (30/4), ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είχε τον τελευταίο λόγο, αφού «ξέρανε» τη Βαλένθια σκοράροντας at the buzzer και χάρισε στους «πράσινους» τη νίκη με 105-107. Σήμερα, η Μανρέσα επικράτησε με 104-102 και η ηλεκτρονική έκδοση της Las Provincias έκανε λόγο για τη «μαύρη εβδομάδα των δραματικών φινάλε».