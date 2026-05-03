Ισπανικά ΜΜΕ ενόψει του Παναθηναϊκού: «Η μαύρη εβδομάδα των δραματικών φινάλε της Βαλένθια!»
Η Βαλένθια δεν έχει περιθώρια για νέα απώλεια στην προημιτελική σειρά των playoffs της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, αφού σε περίπτωση ήττας στο Telekom Center Athens, οι Ίβηρες, που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της κατάταξης στην regular season, μένουν εκτός Final Four.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ηττήθηκε από τη Μανρέσα με 104-102 για την ισπανική λίγκα, φτάνοντας έτσι τις τρεις ήττες σε διάστημα έξι ημερών, με συνολική διαφορά μόλις πέντε πόντων σε αυτά τα παιχνίδια. Πλέον, η Βαλένθια έχει μπροστά της το Game 3 της σειράς με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα (6/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta), και η ηλεκτρονική έκδοση της Las Provincias αναφέρθηκε στον τίτλο της στη «μαύρη» εβδομάδα των δραματικών φινάλε.
Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Βαλένθια υπέστη στη Μανρέσα την τρίτη της ήττα μέσα σε έξι ημέρες σε παιχνίδια που κρίθηκαν σε οριακές καταστάσεις. Χωρίς σύγκριση με τους αντιπάλους, γιατί θα ήταν άτοπο, αλλά με την ίδια αίσθηση ότι όλα πήγαν ξανά στραβά για τους "πορτοκαλί" στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Ανάμεσα σε αυτές τις τρεις ήττες, οι δύο απέναντι στον Παναθηναϊκό και αυτή της Κυριακής στο Nou Congost, η συνολική διαφορά ήταν μόλις πέντε πόντοι εις βάρος τους. Εντυπωσιακό, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία του συλλόγου με τόση ατυχία συγκεντρωμένη σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα!
Είναι αλήθεια ότι από τα τρία αυτά ματς, η ήττα στη Μανρέσα αποδίδεται περισσότερο σε κακή εκτέλεση του πλάνου της Βαλένθια, που έκανε πολλά λάθη σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και έχασε ένα παιχνίδι που, πάντως, δεν έχει βαθμολογικές συνέπειες, καθώς παραμένει δεύτερη μετά την ήττα της Μούρθια στη Μαδρίτη».
