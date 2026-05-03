Μετά τις δύο διαδοχικές ήττες από τον Παναθηναϊκό για τα Playoffs της Euroleague, η Βαλένθια γνώρισε πανομοιότυπη ήττα και στην Ισπανία και δη στην έδρα της Μανρέσα με 104-102! Δεν έπαιξαν οι Μοντέρο και Πραντίγια.

Copy-paste με τα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν και η αναμέτρηση της Βαλένθια για την 29η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος! Και πάλι ήταν ματς που κρίθηκε στην μία κατοχή και πάλι με -σχεδόν- πανομοιότυπο τρόπο!

Μετά τις δύο νίκες των «πρασίνων» στην «Roig Arena» και λίγο πριν μεταφερθεί η σειρά για το Game 3 στο «Telekom Center Athens» η Βαλένθια (21-8 ρεκόρ) γνώρισε την δεύτερη σερί της ήττα και στην ACB, αυτήν την φορά στην έδρα της... 12ης Μανρέσα (12-17 ρεκόρ). Και πάλι στο καλάθι και πάλι με σχεδόν ίδιο σκορ και πάλι έχοντας κάνει λάθος στην τελευταία της κατοχή (αλλά με περισσότερο χρόνο στην διάθεσή της).

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μπορεί να έπαιρνε και διαφορές που έφταναν στους 11 πόντους, μπορεί ένα λεπτό πριν από το τέλος να είχε βρεθεί και στο +5 (97-102) αλλά δέχθηκε σερί 7-0 και έριξε ακόμα περισσότερο την ψυχολογία της ενόψει του Game 3 με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα (6/5, 21:15).

Εκτός είχαν μείνει οι Ζαν Μοντέρο και Χάιμε Πραντίγια, οι οποίοι δεν ήταν στην 12άδα της ομάδας γι' αυτό το παιχνίδι. Ο Μπαντιό με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της Βαλένθια, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Κόστελο (12π.), Τόμπσον (12π.), Ντε Λαρέα (11π.) και Πουέρτο (10π.)

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-56, 78-82, 104-102.