Μανρέσα - Βαλένθια 104-102: Ψυχολογικά από τον Παναθηναϊκό, έχασε στο... καλάθι πριν από το Game 3!
Copy-paste με τα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν και η αναμέτρηση της Βαλένθια για την 29η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος! Και πάλι ήταν ματς που κρίθηκε στην μία κατοχή και πάλι με -σχεδόν- πανομοιότυπο τρόπο!
Μετά τις δύο νίκες των «πρασίνων» στην «Roig Arena» και λίγο πριν μεταφερθεί η σειρά για το Game 3 στο «Telekom Center Athens» η Βαλένθια (21-8 ρεκόρ) γνώρισε την δεύτερη σερί της ήττα και στην ACB, αυτήν την φορά στην έδρα της... 12ης Μανρέσα (12-17 ρεκόρ). Και πάλι στο καλάθι και πάλι με σχεδόν ίδιο σκορ και πάλι έχοντας κάνει λάθος στην τελευταία της κατοχή (αλλά με περισσότερο χρόνο στην διάθεσή της).
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μπορεί να έπαιρνε και διαφορές που έφταναν στους 11 πόντους, μπορεί ένα λεπτό πριν από το τέλος να είχε βρεθεί και στο +5 (97-102) αλλά δέχθηκε σερί 7-0 και έριξε ακόμα περισσότερο την ψυχολογία της ενόψει του Game 3 με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα (6/5, 21:15).
Εκτός είχαν μείνει οι Ζαν Μοντέρο και Χάιμε Πραντίγια, οι οποίοι δεν ήταν στην 12άδα της ομάδας γι' αυτό το παιχνίδι. Ο Μπαντιό με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της Βαλένθια, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Κόστελο (12π.), Τόμπσον (12π.), Ντε Λαρέα (11π.) και Πουέρτο (10π.)
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-56, 78-82, 104-102.
|VALENCIA BASKET
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AS
|TO
|ST
|BL
|PF
|FO
|+/-
|IDX
|0 B. BADIO
|18:39
|16
|5/7
|2/5
|0/2
|58.3%
|2
|2
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|5
|3
|13
|13 D. THOMPSON
|17:33
|12
|0/1
|3/6
|3/3
|42.8%
|0
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|21
|24 M. COSTELLO
|22:25
|12
|2/2
|2/4
|2/3
|66.7%
|3
|3
|6
|2
|1
|2
|2
|0
|0
|4
|18
|5 S. DE LARREA
|23:38
|11
|3/6
|1/3
|2/2
|44.4%
|0
|2
|2
|5
|2
|0
|0
|0
|1
|2
|13
|2 J. PUERTO
|16:27
|10
|3/3
|1/2
|1/2
|80.0%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|9
|12 N. SAKO
|13:29
|8
|3/6
|0/0
|2/2
|50.0%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|8
|3 N. REUVERS
|15:10
|8
|3/4
|0/3
|2/2
|42.8%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|6
|1 K. TAYLOR
|20:47
|7
|2/4
|0/2
|3/4
|33.3%
|1
|5
|6
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|6
|7 B. KEY
|19:28
|7
|2/4
|1/1
|0/0
|60.0%
|2
|5
|7
|1
|3
|1
|3
|0
|0
|1
|15
|10 O. MOORE
|18:29
|6
|3/4
|0/0
|0/0
|75.0%
|2
|1
|3
|4
|1
|0
|1
|0
|2
|10
|11
|77 Y. SIMA
|09:21
|5
|2/3
|0/1
|1/4
|50.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|32 I. NOGUÉS
|04:34
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|TEAM TOTALS
|102
|28/44
|10/27
|16/24
|53.5%
|11
|28
|39
|23
|13
|5
|8
|1
|22
|-
|122
