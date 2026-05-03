Το νέο ταξίδι-αστραπή του Χέιζ-Ντέιβις: έφτασε μέχρι την Ιορδανία πριν από το Game 3 με τη Βαλένθια!

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ταξίδεψε στην Ιορδανία πριν από το Game 3 με τη Βαλένθια (6/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta), όπου ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να «σφραγίσει» την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στη Roig Arena απέναντι στη Βαλένθια και πλέον βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Οι «πράσινοι» υποδέχονται τους Ίβηρες στο κατάμεστο Telekom Center Athens (6/5, 21:15, LIVE από το Gazzetta) και θα διεκδικήσουν την τρίτη νίκη στη σειρά, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις το Σαββατοκύριακο 2-3/5, αφού ο πρώτος προημιτελικός για τη Stoiximan GBL με τη Μύκονο θα διεξαχθεί μετά το τέλος της σειράς με τη Βαλένθια και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις... πετάχτηκε μέχρι το Αμμάν! Ο Αμερικανός φόργουορντ σφράγισε τη νίκη στο Game 2, σκοράροντας at the buzzer, και έκανε νέο ταξίδι-αστραπή μέχρι την Ιορδανία.

Εξάλλου, ο ίδιος είχε απαντήσει με χιούμορ σε όσους τον κατηγορούν για τις αποδράσεις του, ανεβάζοντας ένα story από το φεγγάρι μετά τη νίκη επί της Μονακό και την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague, έχοντας ταξιδέψει διαδοχικά σε Ινδία, Σαντορίνη και Ελβετία.