Στο ΟΑΚΑ ο Πουέρτο: Χωρίς επίδεσμο, αλλά με πρησμένο αστράγαλο (vid)
Ο Χοσέπ Πουέρτο δεν θα είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο τέταρτο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ακολούθησε την αποστολή των Ισπανών στην τελευταία της προπόνηση πριν το ματς των playoffs στο «Telekom Center Athens».
Ο Ισπανός γκαρντ έχει αφαιρέσει τον επίδεσμο, ωστόσο περπατά ακόμα με πατερίτσες ενώ το πόδι του είναι εμφανώς πρησμένο. Ο ίδιος χθες είχε δέσει τον αστράγαλό του κατά την επιστροφή της ομάδας στο ξενοδοχείο όπου διαμένει.
Να θυμίσουμε ότι ο Πουέρτο στάθηκε πολύ άτυχος στο προηγούμενο ματς της σειράς, καθώς είχε αποχωρήσει έχοντας τραυματιστεί 1:53 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες από την εξέδρα.
Δείτε το βίντεο από την αναχώρηση της ομάδας
| Vídeo @DepCOPEValencia | 🏀— Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 8, 2026
🎞️ @valenciabasket rumbo a OAKA tras la sesión de vídeo
🎯 Ahora último entrenamiento
😳 El tobillo izquierdo de Josep Puerto…
♻️ Moore entrará por el capitán pic.twitter.com/7qBPbeKQoE
