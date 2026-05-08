Στο ΟΑΚΑ ο Πουέρτο: Χωρίς επίδεσμο, αλλά με πρησμένο αστράγαλο (vid)

Ο Χοσέπ Πουέρτο ακολούθησε τη Βαλένθια στην τελευταία προπόνησή της στο «Telekom Center Athens» εν όψει του τέταρτου ματς της σειράς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Χοσέπ Πουέρτο δεν θα είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο τέταρτο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ακολούθησε την αποστολή των Ισπανών στην τελευταία της προπόνηση πριν το ματς των playoffs στο «Telekom Center Athens».

Ο Ισπανός γκαρντ έχει αφαιρέσει τον επίδεσμο, ωστόσο περπατά ακόμα με πατερίτσες ενώ το πόδι του είναι εμφανώς πρησμένο. Ο ίδιος χθες είχε δέσει τον αστράγαλό του κατά την επιστροφή της ομάδας στο ξενοδοχείο όπου διαμένει.

Να θυμίσουμε ότι ο Πουέρτο στάθηκε πολύ άτυχος στο προηγούμενο ματς της σειράς, καθώς είχε αποχωρήσει έχοντας τραυματιστεί 1:53 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες από την εξέδρα.

