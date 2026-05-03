Ρεάλ - Μούρθια 131-123: Ο Χεζόνια έβαλε 40 και η Βασίλισσα έκανε την ανατροπή
Μυθική ανατροπή για τη Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Μούρθια!
Παρότι είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 88-102 στο 34’, με μπροστάρη τον Μάριο Χεζόνια έστειλε το ματς στην παράταση (114-114) και στο έξτρα πεντάλεπτο «καθάρισε» τη νίκη, επικρατώντας με 131-123.
Ο Μάριο Χεζόνια ήταν ΑΠΙΘΑΝΟΣ με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, μετρώντας 12/20 εντός παιδιάς. Ο Λάιλς πρόσθεσε 26 για τη Βσίλισσα, ενώ 14 είχε ο Αμπάλδε.
Ο γνωστός μας από την θητεία του σε Άρη και Λαύριο, Νταβίντ ΝτεΤζούλιους, είχε 27 για τη Μούρθα, ενώ 22 πρόσθεσε ο Μάρτιν και 21 ο Φόρεστ.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Ρεάλ παρέμεινε μόνη πρώτη με 26-3 ρεκόρ, ενώ η Μούρθια υποχώρησε στο 21-8.
Πλέον η Ρεάλ στρέφει το βλέμμα της ξανά στην EuroLeague, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να αντιμετωπίζει την Χάποελ αυτή την εβδομάδα για το Game 3 των Play Offs, με τη σειρά να είναι στο 2-0 για τη Βασίλισσα μετά τα ματς της Μαδρίτης.
Η βαθμολογία στην ACB:
|Θέση
|Ομάδα
|Αγώνες
|Νίκες
|Ήττες
|Πόντοι
|Βαθμοί
|1
|Ρεάλ Μαδρίτης
|29
|26
|3
|2730:2446
|52
|2
|Βαλένθια
|29
|21
|8
|2739:2414
|42
|3
|Μούρθια
|29
|21
|8
|2644:2460
|42
|4
|Μπαρτσελόνα
|28
|19
|9
|2484:2278
|38
|5
|Μπασκόνια
|28
|19
|9
|2589:2443
|38
|6
|Τενερίφε
|29
|17
|12
|2571:2453
|34
|7
|Χουβεντούτ Μπανταλόνα
|28
|17
|11
|2358:2273
|34
|8
|Ουνικάχα
|29
|16
|13
|2555:2502
|32
|9
|Μπιλμπάο
|28
|15
|13
|2371:2419
|30
|10
|Χιρόνα
|29
|13
|16
|2526:2601
|26
|11
|Μπρέογκαν
|28
|12
|16
|2523:2603
|24
|12
|Μανρέσα
|29
|12
|17
|2477:2652
|24
|13
|Λείδα
|29
|10
|19
|2421:2598
|20
|14
|Σαραγόσα
|29
|9
|20
|2534:2698
|18
|15
|Σαν Πάμπλο Μπούργκος
|29
|9
|20
|2602:2697
|18
|16
|Γκραν Κανάρια
|29
|9
|20
|2360:2491
|18
|17
|Μοραμπάνκ Ανδόρας
|29
|8
|21
|2499:2701
|16
|18
|Γρανάδα
|28
|5
|23
|2296:2550
|10
