Ρεάλ - Μούρθια 131-123: Ο Χεζόνια έβαλε 40 και η Βασίλισσα έκανε την ανατροπή

Η Ρεάλ βρέθηκε στο -14 με 6' να απομένεουν, όμως έκανε την ανατροπή και στην παράταση πήρε τη νίκη (131-123) απέναντι στη Μούρθια, με τον Χεζόνια να σκοράρει 40(!) πόντους!

Μυθική ανατροπή για τη Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Μούρθια!

Παρότι είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 88-102 στο 34’, με μπροστάρη τον Μάριο Χεζόνια έστειλε το ματς στην παράταση (114-114) και στο έξτρα πεντάλεπτο «καθάρισε» τη νίκη, επικρατώντας με 131-123.

Ο Μάριο Χεζόνια ήταν ΑΠΙΘΑΝΟΣ με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, μετρώντας 12/20 εντός παιδιάς. Ο Λάιλς πρόσθεσε 26 για τη Βσίλισσα, ενώ 14 είχε ο Αμπάλδε.

Ο γνωστός μας από την θητεία του σε Άρη και Λαύριο, Νταβίντ ΝτεΤζούλιους, είχε 27 για τη Μούρθα, ενώ 22 πρόσθεσε ο Μάρτιν και 21 ο Φόρεστ.

 

Με αυτό το αποτέλεσμα η Ρεάλ παρέμεινε μόνη πρώτη με 26-3 ρεκόρ, ενώ η Μούρθια υποχώρησε στο 21-8.

Πλέον η Ρεάλ στρέφει το βλέμμα της ξανά στην EuroLeague, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να αντιμετωπίζει την Χάποελ αυτή την εβδομάδα για το Game 3 των Play Offs, με τη σειρά να είναι στο 2-0 για τη Βασίλισσα μετά τα ματς της Μαδρίτης.

Η βαθμολογία στην ACB:

ΘέσηΟμάδαΑγώνεςΝίκεςΉττεςΠόντοιΒαθμοί
1Ρεάλ Μαδρίτης292632730:244652
2Βαλένθια292182739:241442
3Μούρθια292182644:246042
4Μπαρτσελόνα281992484:227838
5Μπασκόνια281992589:244338
6Τενερίφε2917122571:245334
7Χουβεντούτ Μπανταλόνα2817112358:227334
8Ουνικάχα2916132555:250232
9Μπιλμπάο2815132371:241930
10Χιρόνα2913162526:260126
11Μπρέογκαν2812162523:260324
12Μανρέσα2912172477:265224
13Λείδα2910192421:259820
14Σαραγόσα299202534:269818
15Σαν Πάμπλο Μπούργκος299202602:269718
16Γκραν Κανάρια299202360:249118
17Μοραμπάνκ Ανδόρας298212499:270116
18Γρανάδα285232296:255010
     

