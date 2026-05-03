Η Ρεάλ βρέθηκε στο -14 με 6' να απομένεουν, όμως έκανε την ανατροπή και στην παράταση πήρε τη νίκη (131-123) απέναντι στη Μούρθια, με τον Χεζόνια να σκοράρει 40(!) πόντους!

Μυθική ανατροπή για τη Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Μούρθια!

Παρότι είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 88-102 στο 34’, με μπροστάρη τον Μάριο Χεζόνια έστειλε το ματς στην παράταση (114-114) και στο έξτρα πεντάλεπτο «καθάρισε» τη νίκη, επικρατώντας με 131-123.

Ο Μάριο Χεζόνια ήταν ΑΠΙΘΑΝΟΣ με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, μετρώντας 12/20 εντός παιδιάς. Ο Λάιλς πρόσθεσε 26 για τη Βσίλισσα, ενώ 14 είχε ο Αμπάλδε.

Ο γνωστός μας από την θητεία του σε Άρη και Λαύριο, Νταβίντ ΝτεΤζούλιους, είχε 27 για τη Μούρθα, ενώ 22 πρόσθεσε ο Μάρτιν και 21 ο Φόρεστ.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Ρεάλ παρέμεινε μόνη πρώτη με 26-3 ρεκόρ, ενώ η Μούρθια υποχώρησε στο 21-8.

Πλέον η Ρεάλ στρέφει το βλέμμα της ξανά στην EuroLeague, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να αντιμετωπίζει την Χάποελ αυτή την εβδομάδα για το Game 3 των Play Offs, με τη σειρά να είναι στο 2-0 για τη Βασίλισσα μετά τα ματς της Μαδρίτης.

