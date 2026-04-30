Ολυμπιακός - Μονακό: Αποβλήθηκε ο Τζέιμς και έκανε κίνηση χρηματισμού
Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε λίγο πριν το ημίχρονο του Game 2, με τον Αμερικανό να κάνει κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές κατά την αποχώρησή του.
Ο Μάικ Τζέιμς δεν θα ολοκληρώσει το Game 2 της Μονακό απέναντι στον Ολυμπιακό.
Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Μάικ Τζέιμς διαμαρτυρήθηκε έντονα, δέχθηκε τεχνική ποινή, διαμαρτυρήθηκε ακόμη περισσότερο και δέχθηκε ακόμη μια, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.
Ο Αμερικανός, όπως καταλαβαίνετε, ήταν έξαλλος με την απόφαση των διαιτητών, τόσο που κατά την αποχώρησή του από το παρκέ, έκανε κίνηση χρηματισμού προς εκείνους.
Photo credits: INTIME
