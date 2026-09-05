Ολυμπιακός: Τα «περαστικά» της ΚΑΕ στον Ελ Καμπί μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του
Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στον Ολυμπιακό για τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Καμπί στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Ο Μαροκινός επιθετικός τραυματίστηκε στο 43ο λεπτό, σε φάση όπου έφυγε μόνος απέναντι από τον Σιαμπάνη. Οι εικόνες από τον τραυματισμό του προκάλεσαν σοκ, με τον Ελ Καμπί να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο και να μεταφέρεται στη συνέχεια σε νοσοκομείο του Βόλου για εξετάσεις.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τα «περαστικά» της στον Ελ Καμπί μέσω ανάρτησής της και ευχήθηκε καλή δυναμή στον παίκτη.
Η ανάρτηση
«Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές».
Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1k5KalkAHj— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 5, 2026
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