Μπέβερλι: «Πέρασα από δοκιμαστικό στον Ολυμπιακό, υπάρχουν σούπερ σταρ του NBA που δε θα μπορούσαν να παίξουν στην Ευρώπη»

Ο Πάτρικ Μπέβερλι μίλησε στο «Thanalysis Show» του Θανάση Αντετοκούνμπο για τον Ολυμπιακό, το NBA, τις διαφορές με την Ευρώπη και την προσαρμογή στο μπάσκετ της Γηραιάς Ηπείρου.

Εφ' όλης της ύλης μίλησε ο Πάτρικ Μπέβερλι στο «Thanalysis Show» του Θανάση Αντετοκούνμπο! Ο νυν παίκτης της γαλλικής Μπουλαζάκ με πλούσια καριέρα στο NBA αλλά και στα μέρη μας με τις φανέλες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ μίλησε για τα πρώτα του βήματα στην ομάδα του Πειραιά, αναφέρθηκε στον «μαγικό κόσμο» και εστίασε στις διαφορές που έχει η κορυφαία λίγκα του πλανήτη με την Ευρώπη.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τον Ολυμπιακό:

«Δεν είχα καταλάβει τι ήταν ο Ολυμπιακός. Δεν καταλάβαινα σε ποια ομάδα έπαιζα τότε, μέχρι περίπου πέντε μήνες μέσα στη σεζόν. Πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό, αλλά πέρασα από δοκιμαστικό στον Ολυμπιακό και μπήκα στην ομάδα. Δεν πήγα εκεί επειδή με ήθελαν εξαρχής. Ο ατζέντης μου γνώριζε κάποιον, πήγα για δοκιμαστικό, έπαιζα απλώς όσο πιο δυνατά μπορούσα και τελικά κέρδισα τη θέση μου. Έτσι βρέθηκα στον Ολυμπιακό».

Για το αν θα μπορούσαν οι παίκτες του ΝΒΑ να παίξουν εύκολα στην Ευρώπη:

«Δεν έχουν ιδέα. Δεν το λέω ως ασέβεια για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας αγωνιστικά, είναι περισσότερο θέμα νοοτροπίας. Υπάρχουν σούπερ σταρ του NBA αυτή τη στιγμή που δεν θα μπορούσαν να παίξουν στην Ευρώπη. Το πιστεύω πραγματικά. Απλά δεν θα μπορούσαν».

Για την προσαρμογή:

«Η προσαρμογή είναι εντελώς διαφορετική. Όλα περιστρέφονται γύρω από την ομάδα. Ο προπονητής ελέγχει τα πάντα. Είναι σχεδόν σαν μία κολεγιακή ομάδα που αποτελείται από ενήλικες. Η ομάδα έρχεται πριν από κάθε άτομο. Μερικές φορές μοιράζεσαι ακόμη και δωμάτιο ξενοδοχείου με συμπαίκτη σου. Τα ταξίδια δεν οργανώνονται με γνώμονα την άνεσή σου όπως στο NBA, παρότι αυτό έχει βελτιωθεί πάρα πολύ».

Για τις διαφορές:

«Δεν θα πάρουμε κανένα σουτ μέχρι να μείνουν έξι δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Τα πάντα είναι χτισμένα πάνω στην άμυνα. Είναι εντελώς διαφορετικό».