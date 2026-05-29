Βαλένθια-Γκραν Κανάρια 105-81: Έκανε περίπατο με Μπαντιό-Μοντέρο
Επίδειξη δύναμης έκανε η Βαλένθια που κυριάρχησε (105-81) της Γκραν Κανάρια για την 34η αγωνιστική (τελευταία της regular season) της Liga Endesa. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ καθοδηγήθηκε επιθετικά από τον Μπρανκού Μπαντιό που τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους, ενώ ο Ζαν Μοντέρο είχε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 17:21 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.
Ο Δομινικανός γκαρντ που φέρεται να είναι «κλεισμένος» από τον Ολυμπιακό δεν χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές, καθώς από το ημίχρονο (52-33 στο 20’) η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είχε πάρει μια σημαντική διαφορά που τη διατήρησε ως το τέλος της αναμέτρησης. Η Γκραν Κανάρια προσπάθησε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, αλλά δεν τα κατάφερε.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-18, 52-33, 80-53, 105-81.
ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 18 (2/4 τριπ.), Τέιλορ 10 (2/3 τριπ.), Πραντίγια 4 (10 ριμπ., 6 ασίστ), Ντε Λαρέα 6, Κι 5, Μοντέρο 9 (3 ριμπ., 3 ασίστ), Μουρ 21 (2/4 τριπ., 4 ασίστ), Σακό 10 (6 ριμπ.), Καρντένας 8 (1/2 τριπ., 2 ριμπ., 1 ασίστ), Κοστέλο 2, Νόγκες 3, Σίμα 9 (1/2 τριπ.).
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (Γκαρσία): Γουόνγκ 14, Βίλα, Σαμάρ 7 (1/3 τριπ.), Αλμπισί, Μπρουσίνο 16 (3/6 τριπ., 4 ριμπ., 2 ασίστ), Αλοθέν 4, Πελός 9 (1/2 τριπ., 6 ριμπ.), Τόμπι 10 (1/2 τριπ., 6 ριμπ.), Τζέφερσον 6 (2/6 τριπ.), Μέτου 15 (2/5 τριπ., 3 ριμπ.), Ρόμπερτσον.
