Η «Marca» βάζει στο επίκεντρο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, υποστηρίζοντας πως οι δύο ελληνικές ομάδες παραμονεύουν για τα μεγαλύτερα αστέρια της Βαλένθια μετά την ιστορική πορεία της μέχρι το Final Four της EuroLeague.

Η ιστορική πορεία της Βαλένθια στη EuroLeague τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω στην ομάδα και ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές των παικτών της με τις ελληνικές ομάδες να... καραδοκούν για ακόμη μία σεζόν.

Η ισπανική «Marca» φιλοξενεί εκτενές αφιέρωμα στη Βαλένθια και βάζει στο επίκεντρο το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για βασικά κομμάτια του ρόστερ της όμαδας του Πέδρο Μαρτίνεθ, κάνοντας λόγο ακόμη και για κίνδυνο να «διαλυθεί» η ομάδα μετά τη φετινή της σεζόν.

Αρχικά, όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία... ανάσα μακριά από την επίτευξη συμφωνίας με τον Ζαν Μοντέρο, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του παίκτη που φτάνει τις 500 χιλιάδες ευρώ. Οι Πειραιώτες, πάντως, δεν σταματούν εκεί, καθώς στο στόχαστρό τους βρίσκεται και ο Μπράξτον Κι, ο οποίος αποτέλεσε μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις της Βαλένθια τη φετινή χρονιά ειδικά στη σειρά των Playoffs κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Την ίδια ώρα, το τριφύλλι κάνει τον δικό του σχεδιασμό για τη νέα σεζόν εξετάζοντας σοβαρά δύο σημαντικά γρανάζια της ισπανικής ομάδας. Ο λόγος για τους Μπράνκου Μπάντιο και Καμ Τέιλορ, με τους «πράσινους» να θέλουν να ενισχύσουν την περιφερειακή τους γραμμή μετά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε χωρίς παρουσία στο Final Four και μάλιστα στην έδρα τους.

Είναι προφανές πως η εκτόξευση της Βαλένθια φέτος έχει μετατρέψει αρκετούς παίκτες της σε πρωταγωνιστές της μεταγραφικής αγοράς της EuroLeague, με τις ελληνικές ομάδες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Επιπρόσθετα, αβέβαιο παραμένει και το μέλλον του Σέρχιο Nτε Λαρέα, ο οποίος βρίσκεται στα ραντάρ αρκετών ομάδων του NBA ενόψει του Draft.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους δεδομένης της προσήλωσης και συγκέντρωσης που απαιτείται για τη συνέχεια στο ισπανικό πρωτάθλημα. «Βλέπω όλους τους παίκτες πολύ προσηλωμένους και να δουλεύουν εξαιρετικά. Ο Μοντέρο είναι σπουδαίος επαγγελματίας και πραγματικός νικητής», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχθηκε πως θα ήθελε να συνεχίσει να τον έχει στη διάθεσή του και την επόμενη σεζόν.

Η ειρωνική σύμπτωση στην όλη υπόθεση είναι πως οι δύο «αιώνιοι» φιλοδοξούν να... ψωνίσουν για ακόμη μία σεζόν από την ίδια αγορά, καθώς το ίδιο είχαν κάνει και πέρυσι με τις περιπτώσεις των Τι Τζέι Σορτς και Τάισον Γουορντ από την νεοφερμένη τότε Παρί.