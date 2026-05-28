Ο προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ αναφέρθηκε στο μέλλον του Ζαν Μοντέρο.

Ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Ζαν Μοντέρο απασχολεί εύλογα τους μπασκετόφιλους. Ο προπονητής της Βαλένθια Πέδρο Μαρτίνεθ ανέλυσε τα δεδομένα της υπόθεσης του Ζαν Μοντέρο, που αποτελεί αυτή τη στιγμή το πιο hot όνομα στο μεταγραφικό παζάρι. Ο Δομινικανός γκαρντ που έχει κάνει μια καταπληκτική σεζόν φέρεται να είναι σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για τη συνέχεια της καριέρας του, αλλά ακόμη δεν έχει κλείσει οριστικά.

Με αφορμή τα playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος (Endesa League) ο τεχνικός της Βαλένθια αναφέρθηκε στον 23χρονο γκαρντ και τα όσα έχουν ακουστεί και γραφτεί ως τώρα.

«Το μέλλον είναι αβέβαιο και δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί. Όλα όσα λέγονται… κάποια θα είναι αλήθεια και κάποια όχι, κάτι που προσωπικά δε με απασχολεί. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παρόν και να ζήσουμε το τώρα, γιατί αυτό είναι που θα μας δώσει ένα καλό μέλλον, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά» δήλωσε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο προπονητής της Βαλένθια, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Ζαν Μοντέρο και όλα τα χαρακτηριστικά που τον συνοδεύουν. «Ο Μοντέρο, για τον οποίο γίνεται πολύς λόγος τελευταία, είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, πραγματικός νικητής. Εντυπωσιακός. Δεν έχω τίποτα αρνητικό να πω γι’ αυτόν. Τον βλέπω συγκεντρωμένο σε εμάς, να αγωνίζεται, να δίνει τα πάντα για την ομάδα, με σωστή νοοτροπία κάθε μέρα. Δεν ανησυχώ για την κατάστασή του αυτή τη στιγμή» συνέχισε ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

Και πρόσθεσε: «Είμαι χαρούμενος που είμαι προπονητής του Μοντέρο, όπως και των υπόλοιπων παικτών που έχω. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον, γιατί κανείς δεν ξέρει. Θα ήθελα να συνεχίσω να τον προπονώ γιατί είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Η στάση του στην καθημερινότητα είναι 10 στα 10. Και πριν, αλλά και τώρα, ακόμη και αυτή την εβδομάδα που ακούστηκαν περισσότερα πράγματα για εκείνον, τον βλέπω να διψάει να αγωνιστεί. Η άποψή μου για τον Μοντέρο, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως επαγγελματία, είναι εξαιρετική και δεν έχω καμία επιφύλαξη. Παρ’ όλα αυτά, αν κάποια μέρα φύγει εκείνος και όλοι οι υπόλοιποι, η Βαλένθια θα συνεχίσει να υπάρχει».