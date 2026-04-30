Ο πρόεδρος της Μπουργκ Ζυλιέν Ντεσμπότ πραγματοποίησε δηλώσεις και τόνισε πως η συμμετοχή της γαλλικής ομάδας στη EuroLeague την επόμενη σεζόν είναι αβέβαιη.

Η Μπουργκ κατέκτησε το EuroCup τη φετινή σεζόν, κάτι που σημαίνει αυτομάτως ότι διασφάλισε τη συμμετοχή της στη EuroLeague την επόμενη αγωνιστική χρονιά.

Οι εξελίξεις όμως κυμαίνονται αλλιώς, καθώς ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας, Ζυλιέν Ντεσμπότ πραγματοποίησε δηλώσεις σε τούρκικο μέσο και αναφέρθηκε πως δεν είναι σίγουρο πως θα παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της επόμενη χρονιά.

Μίλησε για τα κριτήρια που απαιτεί η EuroLeague, προκειμένου να επιστρέψει τη συμμετοχή της, ενώ επίσης αναφέρθηκε και στον προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να αυξηθεί κατά 16 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά όσα είπε ο πρόεδρος της Μπουργκ:

«Θα πιέσουμε την πιθανότητα της EuroLeague μέχρι το τέλος. Είμαστε διχασμένοι ανάμεσα στη λογική και το πάθος. Από τη μία, υπάρχει το όνειρο να φιλοξενήσουμε γίγαντες όπως η Μπαρτσελόνα και η Παρτιζάν στη Μπουργκ.

Ωστόσο, βασική αρχή του συλλόγου είναι η βιωσιμότητα. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε μόνο για ένα όνειρο μιας σεζόν.

Το πρώτο μεγάλο ζήτημα για τη EuroLeague είναι τα κριτήρια του γηπέδου. Προτεραιότητά μας είναι να μπορέσουμε να αγωνιστούμε στο Ekinox.

Αλλά δεν είναι μόνο το γήπεδο. Ο προϋπολογισμός μισθών και οι οικονομικές απαιτήσεις της EuroLeague είναι πολύ υψηλές. Ο τρέχων προϋπολογισμός μισθών μας είναι 2,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το απαιτούμενο επίπεδο είναι τουλάχιστον 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει επίσης να αυξήσουμε τον συνολικό προϋπολογισμό του συλλόγου σε περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ.

Έχουμε περίπου έναν μήνα για να αξιολογήσουμε όλες τις επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Είτε θα δούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε σωστά, είτε θα αποσυρθούμε. Δεν θα πάρουμε απόφαση που θα θέσει τον σύλλογο σε κίνδυνο.»