Παναθηναϊκός - Μπουργκ: Το buzzer-beater του Γουόκερ από το κέντρο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Τάισον Γούοκερ πέτυχε εντυπωσιακό buzzer-beater από το κέντρο του «Telekom Center Athens» στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Εντυπωσιακό buzzer-beater πέτυχε ο Τάισον Γούοκερ στο φινάλε της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ.
Ο Αμερικανός γκαρντ σούταρε από το κέντρο του γηπέδου και ευστόχησε, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό highlight στην αναμέτρηση.
Δείτε το εντυπωσιακό buzzer-beater του Γουόκερ:
@Photo credits: glomex
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.