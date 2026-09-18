Ο Τάισον Γούοκερ πέτυχε εντυπωσιακό buzzer-beater από το κέντρο του «Telekom Center Athens» στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Εντυπωσιακό buzzer-beater πέτυχε ο Τάισον Γούοκερ στο φινάλε της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ.

Ο Αμερικανός γκαρντ σούταρε από το κέντρο του γηπέδου και ευστόχησε, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό highlight στην αναμέτρηση.