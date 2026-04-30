Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό (30/04, 21:00 LIVE από το Gazzetta), με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να στέλνει μήνυμα στον κόσμο της ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα τους παρότρυνε να ντυθούν όλοι στα κόκκινα και να στηρίξουν την ομάδα τους, μόνο με τη φωνή.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Ολυμπιακού:

«Tο πρώτο βήμα έγινε! ✔️

Συνεχίζουμε ΜΑΖΙ με το ίδιο πάθος για το επόμενο!❤️‍🔥

Φροντίζουμε για την έγκαιρη προσέλευσή μας στο γήπεδο, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Δίνουμε ώθηση στην ομάδα με τη φωνή μας. Την στηρίζουμε με πάθος, χωρίς υβριστικά συνθήματα 📣

Και φυσικά… ντυνόμαστε ΟΛΟΙ στα κόκκινα 🔴

Η δύναμή μας είστε εσείς. Πάμε δυνατά για το 2-0! 💪🏽»