Η Μπουργκ με καλάθι του Μοκόκα... ξέρανε την Μπεσίκτας, κατακτώντας το EuroCup και πήρε το «χρυσό» εισιτήριο που... οδηγεί στη EuroLeague τη νέα χρονιά.

Φοβερή Μπουργκ! Με καλάθι του Μοκόκα στο φινάλε... επικράτησε της Μπεσίκτας με 73-71 και κατέκτησε το EuroCup, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της την επόμενη χρονιά στη EuroLeague.

Η γαλλική ομάδα επέβαλε από νωρίς την κυριαρχία της στην αναμέτρηση, ωστόσο πραγματοποίησε ένα κακό δεύτερο δεκάλεπτο που επέτρεψε στους Τούρκους να προσπεράσουν (38-40, 20').

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την άμυνά τους, με την Μπεσίκτας να σκοράρει μόλις 12 πόντους στην τρίτη περίοδο. Το φινάλε ήταν.... θρίλερ με αμφότερες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» στο σκορ και τον Μοκόκα να ευστοχεί στην τελευταία επίθεση της ομάδας του και να τη στέλνει στη EuroLeague την επόμενη χρονιά.

Πρώτος σκόρερ για τους Γάλλους ο Κοκίλα με 18 πόντους, ενώ ο Μοκόκα πέτυχε double-double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μάθιους με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 38-40, 55-52, 73-71