Σορτς: «Να κάνουμε ό,τι κάναμε σήμερα και στο δεύτερο παιχνίδι»

Μεγάλο... διπλό στην έδρα της Βαλένθια, έκανε ο Παναθηναϊκός, με τον Τι Τζέι Σορτς στις δηλώσεις του να αναφέρεται στα στοιχεία που έφεραν τη νίκη στην ομάδα του.

Μίλησε για την άμυνα που ήταν το «κλειδί», ενώ πρόσθεσε πως ξέρουν πόσο επικίνδυνοι είναι οι Ισπανοί και πως ότι έκαναν σήμερα, πρέπει να κάνουν και στο δεύτερο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τι Τζέι Σορτς:

«Το κλειδί ήταν η άμυνα. Ξέρουμε τι τύπος ομάδας είναι πόσο τους αρέσει να παίζουν. Σήμερα τους περιορίσαμε με την άμυνά μας και τους αναγκάσαμε να χαλάσουν τα ποσοστά τους. Αυτή είναι η ένταση των playoffs, είχαμε καλά plays στο τέλος και κάναμε το 1-0.

Δεν θα είναι εύκολο το δεύτερο ματς. Ξέρουμε την ομάδα τους και πόσο επικίνδυνοι είναι. Δεν υπάρχει εύκολο ματς στα πλέι οφ. Θα προχωρήσουμε, θα θυμηθούμε τι κάναμε καλά και θα προετοιμαστούμε για το δεύτερο ματς.

Έχω καταναλώσει πολλές ώρες σε αυτό το άθλημα. Έχω παίξει πολλά παιχνίδια, έχω χάσει πολλά παιχνίδια. οπότε όλες αυτές τις εμπειρίες που έχω αποκτήσει μπορώ να τις φέρω σε αυτή την ομάδα . Πραγματικά κάνω πάντα το καλύτερο που μπορώ, ό,τι χρειάζεται η ομάδα, να πασάρω, να σκοράρω, να παίζω άμυνα, δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθάω την ομάδα να νικάει.

Θα έλεγα ότι δεν είναι δύσκολο να παίζεις σε αυτό τον ρυθμό. Όταν καταλαβαίνεις τους παίκτες και τον ρυθμό στον οποίο θέλουν να παίξουν, ξέρεις πότε να ανεβάσεις ρυθμό και πότε να τον κατεβάσεις. Όπως είπα έχω πολλές εμπειρίες, ακόμα και από αυτή τη σεζόν και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να συνεισφέρω.

Όλα είναι δύσκολα, αυτή είναι η ατμόσφαιρα των playoffs, έχουν ένταση, κάθε καλάθι είναι δύσκολο, κάθε κατοχή μετράει. Ο Μοντέρο ξέρουμε τι είναι ικανός να κάνει, όπως και πολλοί ακόμα παίκτες, όπως ο Μπαντιό, ο Τέιλορ, οπότε πρέπει να τους προσέξουμε όλους και να κάνουμε ό,τι κάναμε σήμερα και στο δεύτερο παιχνίδι».