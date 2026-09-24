Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις προχώρησε σε μία ξεχωριστή κίνηση, κάνοντας την εμφάνισή του στο γήπεδο με φανέλα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της EuroLeague και παρά το γεγονός ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έχει πολλά από τα πιο σημαντικά... όπλα στην φαρέτρα του, κατάφερε να είναι άνετο το τριφύλλι καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι «πράσινοι» είναι γεγονός ότι έχουν πληγωθεί από τραυματισμούς με βασικούς πυλώνες της ομάδας να μην μπορούν να την ενισχύσουν, όπως ο Κέντρικ Ναν, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Μουσταφά Φαλ. Οι συγκεκριμένοι παίκτες παρακολούθησαν την αναμέτρηση δίπλα από τον πάγκο της ομάδας υποστηρίζοντας τους συμπαίκτες τους.

Χαρακτηριστική μάλιστα, είναι η κίνηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να εμφανιστεί στο Telekom Center Athens φορώντας τη φανέλα του συμπαίκτη του, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.