EuroLeague Playoffs: Το πανόραμα των προημιτελικών

Δείτε το πανόραμα των play-offs της EuroLeague, μετά τις νίκες της Φενέρμπχατσε, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Στο πρώτο ματς της ημέρας, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Ζάλγκιρις με 89-78, στην Τουρκία και έκανε το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που σημείωσε 26 πόντους (4/5 δίποντα, 6/5 τρίποντα!).

Ο Ολυμπιακός στο κατάμεστο ΣΕΦ έκανε το πρώτο βήμα απέναντι στη Μονακό, κερδίζοντας τους Γάλλους με 91-70. Στο ματς που έκλεισε την πρώτη ημέρα, ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε στην Ισπανία, επικρατώντας στον πόντο τη Βαλένθια με 68-67.

Ολυμπιακός - Μονακό: 1-0

  • Game 1: Ολυμπιακός - Μονακό: 91-70
  • Game 2: Ολυμπιακός - Μονακό (30/04, 21:00)
  • Game 3: Μονακό - Ολυμπιακός (05/05, 20:45)
  • Game 4: Μονακό - Ολυμπιακός (07/05, 20:30 - αν χρειαστεί)
  • Game 5: Ολυμπιακός - Μονακό (12/05 ή 13/05 αν χρειαστεί)

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 0-1

  • Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 67-68
  • Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)
  • Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (6/5, 21:15)
  • Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15 - αν χρειαστεί)
  • Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)

Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 1-0

  • Game 1: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις: 89-78
  • Game 2: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις (30/04, 20:45)
  • Game 3: Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε (06/05, 20:00)
  • Game 4: Ζάλγκιρις - Φενέρμαχτσε (08/05, 20:00 - αν χρειαστεί)
  • Game 5: Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις (12/05 ή 13/05 - αν χρειαστεί)

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ:

  • Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: (29/04, 21:45)
  • Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ: (01/05, 21;45)
  • Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης: (05/05, 19:00)
  • Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (07/05, 21:00 - αν χρειαστεί)
  • Game 5: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ (12/05 ή 13/05 - αν χρειαστεί)

@Photo credits: eurokinissi
     

