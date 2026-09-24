Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος στην Euroleague
Αν και μετά την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Euroleague απέναντι στην Παρί ακολουθεί το ελληνικό Super Cup στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», το ενδιαφέρον θα πάει και ένα βήμα... παραπέρα καθώς υπάρχει η πρώτη διπλή αγωνιστική τη φετινή σεζόν.
Οι «πράσινοι» θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους και πάλι κόντρα σε γαλλική ομάδα καθώς την επόμενη Τετάρτη (30/09) θα φιλοξενήσουν την Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί φυσικά στο «Telekom Center Athens» και το τζάμπολ θα δοθεί και πάλι στις 21:15 με live περιγραφή από το Gazzetta και τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.
Επόμενο παιχνίδι Παναθηναϊκού στην Euroleague
- 2η αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν (30/09, 21:15, Novasports Prime)
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