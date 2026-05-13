Δείτε πότε είναι ο ημιτελικός του Final Four μεταξύ του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου και μένει να επισημοποιηθεί αν θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 ή στις 21:00.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «σκούπισε» τη Μονακό με 3-0 και προκρίθηκε στο πέμπτο σερί Final Four. Οι πρωταθλητές Ευρώπης απέκλεισαν τη Ζάλγκιρις με συνολικό σκορ 3-1 και καλούνται να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στο «Telekom Center Athens».

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου - Ημιτελικοί

18:00 Ημιτελικός Α'

21:00 Ημιτελικός Β'

Κυριακή 24 Μαΐου - Τελικός