Final Four: Πότε θα διεξαχθεί το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου και μένει να επισημοποιηθεί αν θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 ή στις 21:00.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «σκούπισε» τη Μονακό με 3-0 και προκρίθηκε στο πέμπτο σερί Final Four. Οι πρωταθλητές Ευρώπης απέκλεισαν τη Ζάλγκιρις με συνολικό σκορ 3-1 και καλούνται να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στο «Telekom Center Athens».
Το πρόγραμμα του Final Four
Παρασκευή 22 Μαΐου - Ημιτελικοί
- 18:00 Ημιτελικός Α'
- 21:00 Ημιτελικός Β'
Κυριακή 24 Μαΐου - Τελικός
- 18:00 adidas NextGen EuroLeague Final
- 21:00 Τελικός
