Final Four: Πότε θα διεξαχθεί το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου και μένει να επισημοποιηθεί αν θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 ή στις 21:00.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «σκούπισε» τη Μονακό με 3-0 και προκρίθηκε στο πέμπτο σερί Final Four. Οι πρωταθλητές Ευρώπης απέκλεισαν τη Ζάλγκιρις με συνολικό σκορ 3-1 και καλούνται να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στο «Telekom Center Athens».

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου - Ημιτελικοί

 
  • 18:00 Ημιτελικός Α'
  • 21:00 Ημιτελικός Β'

Κυριακή 24 Μαΐου - Τελικός

  • 18:00 adidas NextGen EuroLeague Final
  • 21:00 Τελικός

@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ
     

