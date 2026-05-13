Οι ημερομηνίες του Final Four της Αθήνας στο Telekom Center Athens

Το bracket του Final Four της EuroLeague συμπληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (13/5), με την πρόκριση της Βαλένθια, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Game 5 της προημιτελικής σειράς.

Η Βαλένθια έγινε η τελευταία χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague, μετά το 81-64 επί του Παναθηναϊκού στο Game 5 της προημιτελικής σειράς που διεξήχθη στη Roig Arena.

Μετά το αρχικό 0-2, οι Ίβηρες πέτυχαν τρεις συνεχόμενες νίκες απέναντι στους «πράσινους», ολοκληρώνοντας την ανατροπή και σφραγίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Το Final Four της EuroLeague επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από το 2007 και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης θα κριθεί στο glass floor του Telekom Center Athens.

Στα ημιτελικά της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός των πέντε σερί Final Four θα αντιμετωπίσει την περσινή πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Βαλένθια.

Συγκεκριμένα, οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, ενώ ο τελικός δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 24 Μαΐου. Επίσης, για πρώτη φορά δεν θα υπάρξει μικρός τελικός.

Οι ώρες των ημιτελικών έχουν οριστεί για την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί επίσημα ποιο ζευγάρι θα παίξει πρώτο και ποιο δεύτερο. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 21:00, δύο ημέρες μετά τους ημιτελικούς.

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου

18:00 Ημιτελικός Α'

21:00 Ημιτελικός Β'

Κυριακή 24 Μαΐου