Η Euroleague ανακοίνωσε τις ώρες των ημιτελικών του Final Four: Πότε είναι το τζάμπολ στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε.
Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την πρόκριση με sweep στην προημιτελική σειρά με τη Μονακό και πλέον θα αντιμετωπίσουν την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, με στόχο την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής 24 Μαΐου.
Το Final Four της EuroLeague επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από το 2007 και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης θα κριθεί στο glass floor του Telekom Center Athens.
Ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε είναι ο πρώτος χρονικά και θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00. Στη συνέχεια, η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Βαλένθια στις 21:00.
Το πρόγραμμα του Final Four
Παρασκευή 22 Μαΐου
- 18:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
- 21:00 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης
Κυριακή 24 Μαΐου
- 18:00 adidas NextGen EuroLeague Final
- 21:00 Τελικός
