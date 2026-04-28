Δείτε την 12άδα που επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν ενόψει του Game 1 των Playoffs με αντίπαλο τη Βαλένθια στην «Roig Arena»

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη των φετινών Playoffs έχοντας να αντιμετωπίσει την Βαλένθια στην «Roig Arena». Και μάλιστα μ' ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα καθώς όπως είναι γνωστό έχει τεθεί νοκ άουτ ο Κώστας Σλούκας.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση μετά τη ρήξη των έξω μηνίσκου και αναμένεται να μείνει για τρεις εβδομάδες εκτός δράσης. Όπερ και σημαίνει ότι θα χάσει τη σειρά των Playoffs και θα κάνει αγώνα δρόμο για το Final Four εάν και εφόσον θα πάρει ο Παναθηναϊκός την πολυπόθητη πρόκριση.

Ο Εργκίν Άταμαν πήρε στη Βαλένθια 13 παίκτες και έπρεπε να «κόψει» έναν προκειμένου να σχηματιστεί η 12άδα της ομάδας. Εκείνος που «πλήρωσε» το μάρμαρο ήταν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τον Μάριους Γκριγκόνις να παίρνει θέση στην 12άδα.

Έτσι λοιπόν ο Τούρκος προπονητής υπολογίζει για το Game 1 της σειράς τους Σορτς, Γκριγκόνις, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.