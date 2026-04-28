Ο Κώστας Σλούκας θα χάσει τη σειρά με την Βαλένθια και το Gazzetta παρουσιάζει τους αριθμούς του αρχηγού του Παναθηναϊκού σε 52 ματς καριέρας στα Playoffs.

Ο τραυματισμός του Κώστα Σλούκα ήρθε στο… χειρότερο χρονικά σημείο. Τόσο για τον Παναθηναϊκό που θα στερηθεί τον αρχηγό του, όσο και για τον ίδιο τον Σλούκα ο οποίος θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης την πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν. .

Βέβαια δεν θα είναι τα πρώτα Playoffs που θα χάσει καθώς καθώς άλλη μια φορά είχε μείνει εκτός postseason στην Euroleague. Συγκεκριμένα τη σεζόν 2020-21 ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει το εισιτήριο των Playoffs, ενώ δεν πρόλαβε να πάρει μέρος στην αμέσως προηγούμενη καθώς είδε διακοπεί η διοργάνωση λόγω της πανδημίας. Όπερ και σημαίνει ότι για πρώτη φορά θα χάσει τα Playoffs εξαιτίας κάποιου τραυματισμού.

Όπως είναι γνωστό ο αρχηγός των «πρασίνων» υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου με αποτέλεσμα να υποβληθεί την Τρίτη (28/4) σε αρθροσκόπηση και να κάνει αγώνα δρόμου να είναι έτοιμος στο Final Four εάν και εφόσον, βέβαια, ο Παναθηναϊκός προσπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια. Το σίγουρο είναι ότι οι «πράσινοι» θα χάσουν πολλά πράγματα από τον Σλούκα, τα οποία και αποτυπώνονται στους αριθμούς αλλά και δεν είναι ορατά δια γυμνού οφθαλμού. Και έχουν να κάνουν με την εμπειρία του και το πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει σε γενικές γραμμές.

Όπως θα δείτε και στον πίνακα που ακολουθεί ο Κώστας Σλούκας έκανε τα καλύτερα Playoffs της καριέρας του τη σεζόν 2023-24 απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, όταν και είχε οδηγήσει τους «πράσινους» στο Final Four του Βερολίνου, έχοντας να επιδείξει επίσης και την αμέσως προηγούμενη σεζόν με τον Ολυμπιακό και δη τη σειρά με τη Φενέρμπαχτσε.

Συνολικά ο 36χρονος γκαρντ έχει αγωνιστεί σε 52 παιχνίδια της postseason και έχει μετρήσει κατά μέσο όρο 8.8 πόντους, 4.4 ασίστ, 2.4 ριμπάουντ, 1.5 λάθος ανά 22,1 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 53% στα δίποντα, 37% στα τρίποντα και 92% στις βολές. Αριθμοί που δείχνουν από μόνοι τους το πόσο μπορεί και κάνει την διαφορά όταν η μπάλα «καίει» και κρίνονται τα πάντα.