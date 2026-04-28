Ο Κώστας Σλούκας χειρουργήθηκε το πρωί της Τρίτης για να λύσει το θέμα στο αριστερό γόνατο του.

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Κώστα Σλούκα πριν την έναρξη της σειράς με τη Βαλένθια. Ο Έλληνας γκαρντ υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και μπήκε στο χειρουργείο το πρωί της Τρίτης (28/4) προκειμένου να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση.

Η επέμβαση έγινε λίγο πριν από τις 8 το πρωί από τον επικεφαλή του ιατρικού τιμ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, κ. Τριανταφυλλόπουλο, με τον αρχηγό των «πρασίνων» να... τρέχει τώρα για να προλάβει το Final Four της Euroleague που είναι 22-24 Μάη.

Πάντα στην περίπτωση που πάρει το «τριφύλλι» το εισιτήριο της τελικής φάσης απέναντι στην Βαλένθια. Φυσικά θα μείνει εκτός της σειράς των Playoffs καθώς το διάστημα της αποθεραπείας του υπολογίζεται για τρεις εβδομάδες.

Κομβικός στα σχέδια του Εργκίν Άταμαν και τη φετινή σεζόν. Μετρά φέτος 9.6 πόντους, 1.9 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ και 12.6 μονάδες στο ranking στα 21:19 λεπτά που πατάει παρκέ στη EuroLeague.