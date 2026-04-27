Ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και θα χάσει τη σειρά με τη Βαλένθια.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Άσχημα τα νέα για τον Παναθηναϊκό που έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πλήγμα εν όψει της σειράς με τη Βαλένθια στα Play Offs της EuroLeague, καθώς ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε και θα χάσει όλη τη σειρά με την ισπανική ομάδα.

Ο αρχηγός του τριφυλλιού τραυματίστηκε στη σημερινή (27/04) προπόνηση της ομάδας του Εργκίν Άταμαν στο αριστερό του γόνατο. Όπως φάνηκε υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος, ενώ θα υποβληθεί το προσεχές διάστημα σε αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.