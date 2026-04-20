Σκαριόλο: «Υπάρχει η αίσθηση ότι έχεις κερδίσει κάτι που μπορεί να σου αφαιρεθεί»

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα Play Offs της EuroLeague με το ενδεχόμενο η σειρά να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Ο προπονητής της Ρεάλ, Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε γι' αυτή την πιθανότητα και τόνισε πως υπάρχει αβεβαιότητα, αλλά ότι υπάρχει η εμπιστοσύνη πως στον σύλλογιο θα πράξουν σωστά. Να τονιστεί, ότι οι οργανωμένοι φίλαθλοι της Ρεάλ έχουν τοποθετηθεί μέσω ανακοίνωσής τους ζητώντας να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους.

Αναλυτικά

«Μπορώ να απαντήσω από την πλευρά της ομάδας. Η ομάδα κέρδισε, μέσα στο παρκέ, μετά την κανονική περίοδο της EuroLeague, το δικαίωμα να δώσει τρία από τα πέντε παιχνίδια στην έδρα της. Και οι φίλαθλοι επίσης το κέρδισαν αυτό. Ωστόσο, επειδή δεν είναι μια απόφαση που μπορώ να πάρω εγώ, δεν έχει νόημα να πω τι θα προτιμούσα.

Το επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μου απόφαση. Η ομάδα και ο κόσμος έχουν κάνει το κομμάτι τους. Τώρα, εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την απόφαση θα εξετάσουν σίγουρα προσεκτικά όλους τους παράγοντες.

Υπάρχει μια αβεβαιότητα, μια αίσθηση ότι έχεις κερδίσει κάτι που μπορεί να σου αφαιρεθεί χωρίς δική σου υπαιτιότητα. Την ίδια στιγμή, έχουμε εμπιστοσύνη στον σύλλογο ότι θα κάνει το σωστό.

Πέρα από αυτό, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ξεπερνούν το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι και εμείς πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο μπάσκετ. Θα δούμε μέσα στην εβδομάδα, όταν παρθεί η απόφαση, και ελπίζουμε να είναι αυτή που θέλουν όλοι».