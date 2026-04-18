Ρεάλ Μαδρίτης: Αντιδράσεις τον οπαδών για να διεξαχθούν με κόσμο τα ματς με τη Χάποελ
Συγκεκριμένα, οι ισπανικές ομάδες υποχρεώθηκαν να δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους απέναντι σε ομάδες από το Ισραήλ χωρίς παρουσία φιλάθλων, για λόγους ασφαλείας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε υποδεχθεί τη Χάποελ σε άδειο γήπεδο νωρίτερα στη χρονιά, καθώς οι αρμόδιες αρχές είχαν χαρακτηρίσει την αναμέτρηση ως υψηλού κινδύνου.
Οι οργανωμένοι οπαδοί των Μαδριλένων αντέδρασαν σε αυτό το ενδεχόμενο και εξέφρασαν τη θέση του μέσω ανακοίνωσής τους.
H ανακοίνωση
«Έχουμε ήδη τον αντίπαλό μας στα προημιτελικά της Euroleague: την Χάποελ.
Ελπίζουμε ότι ο Σύλλογός μας θα υπερασπιστεί σθεναρά τα δικά του συμφέροντα και αυτά όλων των οπαδών της Μαδρίτης και θα πιέσει ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί με θεατές. Είναι απαραίτητο να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.
Απαιτούμε από την κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη να σταματήσει να παίζει πολιτικά και να μας αφήσει να απολαύσουμε τον αθλητισμό».
