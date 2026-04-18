Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης διαφωνούν έντονα με το ενδεχόμενο οι αναμετρήσεις των Play Offs κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ να διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών.

Η κανονική περίοδος της EuroLeague ολοκληρώθηκε και πλέον έχουν οριστικοποιηθεί κάποια από τα ζευγάρια των playoffs όσο και του play-in. Η Χάποελ Τελ Αβίβ ηττήθηκε από τη Μονακό με 105-85 και τερμάτισε στην 5η θέση της βαθμολογίας, κλείνοντας έτσι θέση στην postseason, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια σειρά που έχει μια ιδιαίτερη παράμετρο, λόγω των συνθηκών διεξαγωγής των μεταξύ τους αναμετρήσεων μέσα στη σεζόν.

Συγκεκριμένα, οι ισπανικές ομάδες υποχρεώθηκαν να δώσουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους απέναντι σε ομάδες από το Ισραήλ χωρίς παρουσία φιλάθλων, για λόγους ασφαλείας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε υποδεχθεί τη Χάποελ σε άδειο γήπεδο νωρίτερα στη χρονιά, καθώς οι αρμόδιες αρχές είχαν χαρακτηρίσει την αναμέτρηση ως υψηλού κινδύνου. Οι οργανωμένοι οπαδοί των Μαδριλένων αντέδρασαν σε αυτό το ενδεχόμενο και εξέφρασαν τη θέση του μέσω ανακοίνωσής τους.

H ανακοίνωση

«Έχουμε ήδη τον αντίπαλό μας στα προημιτελικά της Euroleague: την Χάποελ.

Ελπίζουμε ότι ο Σύλλογός μας θα υπερασπιστεί σθεναρά τα δικά του συμφέροντα και αυτά όλων των οπαδών της Μαδρίτης και θα πιέσει ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί με θεατές. Είναι απαραίτητο να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.

Απαιτούμε από την κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη να σταματήσει να παίζει πολιτικά και να μας αφήσει να απολαύσουμε τον αθλητισμό».