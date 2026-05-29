Ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του και επιτέθηκε στους παίκτες του, ενώ μετά ακολούθησε και το δεύτερο ξέσπασμά του που οδήγησε στην αποβολή του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της μετά τον τελικό της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από την Μανρέσα με 94-87 εκτός έδρας, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να μεταμορφώνεται σε αρνητικό πρωταγωνιστή.

Ο Ιταλός τεχνικός τα έβαλε με τους παίκτες του για την εικόνα που παρουσίαζαν στο παρκέ μιλώντας τους πολύ έντονα: «Ξυπνήστε, εδώ είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Πανάθεμά σας. Δεν με ενδιαφέρει. Άντε γ@μ…τε».

"¡DESPERTAD! ¡ESTO ES EL REAL MADRID! ESTE EQUIPO TIENE UNA P*** HISTORIA!" 😡



Μάλιστα, στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ξέσπασε ξανά, αυτή τη φορά κατά της διαιτησίας, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το ματς.