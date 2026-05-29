Σκαριόλο: «Πυρ και μανία» με τους παίκτες του, ξέσπασε άγρια
Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της μετά τον τελικό της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από την Μανρέσα με 94-87 εκτός έδρας, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να μεταμορφώνεται σε αρνητικό πρωταγωνιστή.
Ο Ιταλός τεχνικός τα έβαλε με τους παίκτες του για την εικόνα που παρουσίαζαν στο παρκέ μιλώντας τους πολύ έντονα: «Ξυπνήστε, εδώ είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Πανάθεμά σας. Δεν με ενδιαφέρει. Άντε γ@μ…τε».
"¡DESPERTAD! ¡ESTO ES EL REAL MADRID! ESTE EQUIPO TIENE UNA P*** HISTORIA!" 😡
Tremendo 🔊 La bronca de Sergio Scariolo a los jugadores del Real Madrid cuando perdían de 19 puntos a las puertas del descanso 😶#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/9dQ5FQHlT3— DAZN España (@DAZN_ES) May 29, 2026
Μάλιστα, στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ξέσπασε ξανά, αυτή τη φορά κατά της διαιτησίας, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το ματς.
😳 El enfado de Scariolo en el Nou Congost.— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) May 29, 2026
Con una segunda técnica, ha sido expulsado del partido.pic.twitter.com/DLVcRE0kC5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.