Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν τα κατάφερε στην έδρα της Μανρέσα την τελευταία αγωνιστική και ηττήθηκε με 94-87, ενώ είδε τον Σέρτζιο Σκαριόλο να αδυνατεί να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του και να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές.

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να δείχνει πως δεν μπορεί να ανακάμψει μετά τον χαμένο τελικό της Αθήνας, καθώς ηττήθηκε και από τη Μανρέσα με 94-87 στο φινάλε της κανονικής περιόδου της Liga ACB.

Οι Μαδριλένοι δεν έχουν καταφέρει να αντιδράσουν μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στον τελικό της EuroLeague, με το αρνητικό σερί τους να επεκτείνεται τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ισπανία. Προηγήθηκε η εντός έδρας ήττα από τη Μπασκόνια (83-88), ενώ ακολούθησε και το «στραβοπάτημα» στην έδρα της Μανρέσα παρά την αξιόμαχη προσπάθεια από τον Μάριο Χεζόνια με 32 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Παρότι το παιχνίδι δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον με τη Μανρέσα εκτός οκτάδας και τη Ρεάλ ήδη πρώτη η εικόνα των Μαδριλένων προβληματίζει, καθώς πλέον μετρούν πέντε συνεχόμενες ήττες στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε και από την έντονη αντίδραση του Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος σε αρκετές στιγμές του αγώνα ξέσπασε με άγριο τρόπο προς τους παίκτες του με αποτέλεσμα να αποβληθεί κιόλας από την αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 56-48, 74-73, 94-87