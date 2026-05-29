Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν αποβλήθηκε στο δεύτερο μόλις παιχνίδι του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Τούρκο σέντερ να αντιδρά έντονα προς τους διαιτητές και στη συνέχεια να απαντά στις αποδοκιμασίες των φιλάθλων της Μανρέσα.

Ένταση και νεύρα σημάδεψαν την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μανρέσα, με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να βλέπει πρόωρα τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο δεύτερο μόλις παιχνίδι του με τη «βασίλισσα», που γνώρισε και πάλι την ήττα (94-87) εκτός έδρας.

Ο Τούρκος σέντερ βρέθηκε στο επίκεντρο στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, όταν οι διαμαρτυρίες του προς τους διαιτητές μετά από απόφαση για αντιαθλητικό φάουλ οδήγησαν τους διαιτητές στο να αποφασίσουν να τον τιμώρησαν με τεχνική ποινή, η οποία σε συνδυασμό με την προηγούμενη παράβαση οδήγησε στην αποβολή του.

Καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, ο Γιούρτσεβεν έγινε στόχος των αποδοκιμασιών από τους φίλους της Μανρέσα. Ο ίδιος δεν άφησε αναπάντητες τις αντιδράσεις της εξέδρας, στρέφοντας το βλέμμα του προς το κοινό και κάνοντας χειρονομίες δείχνοντας πως ακούει τις φωνές των φιλάθλων. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έδειξε και το έμβλημα της Ρεάλ στη φανέλα του, πριν εξαφανιστεί στη φυσούνα.

Η αποβολή του Γιούρτσεβεν ήρθε σε ένα βράδυ με αρκετή ένταση για τους Μαδριλένους, καθώς νωρίτερα είχε αποβληθεί και ο Σέρτζιο Σκαριόλο έπειτα από έντονη διαμαρτυρία προς τους παίκτες και τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα.