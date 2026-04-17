Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Εφές (21:15) στην τελευταία αγωνιστική της Regular Season της Euroleague και έχει ακόμα ελπίδα για 6άδα.

Έφτασε η ώρα για το τελευταίο ματς του Παναθηναϊκού στη regular season της φετινής Euroleague. Oι πράσινοι παίζουν στο T-Center με την Εφές και στο τέλος της βραδιάς θα είναι από 6ος μέχρι 9ος ανάλογα και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Ο Κέντρικ Ναν ταλαιπωρείται από σπασμούς στη μέση, αλλά υποπολογίζεται για το ματς κόντρα στην Εφές για την τελευταία αγωνιστική της EuroLeague (17/4, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta).

O Έργκιν Άταμαν αναφέρθηκε στον σταρ της ομάδας του και τόνισε πως του είπε ότι την Παρασκευή το πρωί θα είναι κανονικά στο shoot around και θα είναι έτοιμος.

«Να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να ελέγξουμε αυτά που μπορούμε», ανέφερε ο Φαρίντ.

Στο 21-16 και 7ος ο Παναθηναϊκός, στο 12-25 και 19οι οι Τούρκοι. Εκτός ο Σαμοντούροφ για τους γηπεδούχους και ο Παπαγιάννης για τους φιλοξενούμενους. Αμφίβολοι Λι και Κορντινιέ.

Τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 6ος εάν:

Νικήσει την Αναντολού Εφές και χάσει η Ζάλγκιρις από την Παρί στο Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 7ος εάν:

Νικήσει την Αναντολού Εφές και νικήσει η Ζάλγκιρις την Παρί στο Κάουνας

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 8ος εάν:

Χάσει από την Αναντολού Εφές και χάσουν επίσης η Μονακό από τη Χάποελ εντός έδρας και η Μπαρτσελόνα από την Μπάγερν επίσης εντός έδρας.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 9ος εάν:

Χάσει από την Αναντολού Εφές και η Μονακό νικήσει την Χάποελ εντός έδρας

Χάσει από την Αναντολού Εφές και η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν εντός έδρας

Παρασκευή 17/4

Ζάλγκιρς – Παρί 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30

Ντουμπάι BC – Βαλένθια 21:00

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21:30