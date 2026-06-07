Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εν όψει του Game 3 με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL (08/06, 21:00) με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση της Κυριακής (07/06), όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ. Να συμειωθεί ότι ο γκαρντ του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, ενώ δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα από τα δύο παιχνίδια των τελικών.