Ολυμπιακό: Ατομικό ο Ντόρσεϊ
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Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εν όψει του Game 3 με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.
Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για το Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL (08/06, 21:00) με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση της Κυριακής (07/06), όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ. Να συμειωθεί ότι ο γκαρντ του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, ενώ δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα από τα δύο παιχνίδια των τελικών.
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