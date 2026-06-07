Ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσαν το «παρών» στην προπόνηση του Ολυμπιακού εν όψει του Game 3 των τελικών απέναντι στον Παναθηναϊκού.

Κάτι περισσότερο από ένα 24ωρο απομένει για το τζάμπολ του Game 3 (21:00) των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1 μετά την ισοφάριση του τριφυλλιού στο δεύτερο παιχνίδι.

Την Κυριακή (07/06) στην προπόνηση των «ερυθρόλευκων» έδωσαν το «παρών» οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ενώ μετά το τέλος της προπόνησης, μίλησαν στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.