Ολυμπιακός: Παρουσία του Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου η προπόνηση εν όψει του Game 3 κόντρα στον Παναθηναϊκό
Κάτι περισσότερο από ένα 24ωρο απομένει για το τζάμπολ του Game 3 (21:00) των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1 μετά την ισοφάριση του τριφυλλιού στο δεύτερο παιχνίδι.
Την Κυριακή (07/06) στην προπόνηση των «ερυθρόλευκων» έδωσαν το «παρών» οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ενώ μετά το τέλος της προπόνησης, μίλησαν στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.
Παρόντες στη σημερινή (07/06) προπόνηση της ομάδας οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Μετά το τέλος της προπόνησης, μίλησαν στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/Dpbz6g2UHl— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 7, 2026
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