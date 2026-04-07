Ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες EuroLeague έχουν στο στόχαστρό τους τον Τρεντ Φόρεστ της Μπασκόνια, όπως αναφέρει δημοσίευμα της ισπανικής «encestando».

Συγκεκριμένα, πέρα από το τριφύλλι, τόσο ο Ερυθρός Αστέρας, όσο και η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.

Ο Φόρεστ ήταν εκείνος που αναδείχθηκε MVP του Copa del Ray που το κατέκτησε η ομάδα των Βάσκων, ενώ το περασμένο Φεβρουάριο προχώρησε σε αλλαγή ατζέντη κι εκπροσωπείται πλέον από εκείνον του Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ.

Φέτος στη EuroLeague έχειο ξεχωρίσει με 10.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ κατά μέσο όρο σε 24 παιχνίδια,ενώ στο παρελθόν έχει βρεθεί στο NBA με τις φανέλες των Γιούτα Τζαζ και των Ατλάντα Χοκς.