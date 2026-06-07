Aνακοίνωση εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητώντας από τη ΔΕΑΒ την επιβολή διοικητικής κύρωσης μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος του Παναθηναϊκού και παράλληλα την απαγόρευση εισόδου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα γήπεδα μαζί με πρόστιμο.

Σε συνέχεια των χθεσινών (06/06) ανακοινώσεων μετά τα όσα έλαβαν χώρα στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL στο Τ-Center Athens, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε νέα ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η πλευρά των «ερυθρόλευκων» κατήγγειλε στη ΔΕΑΒ όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό ζητώντας την επιβολή τιμωρίας μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ παράλληλα ζητά την επιβολή προστίμου ύψους 100 χιλιάδων ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για πέντε χρόνια.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε χθες (06/06) σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής.

Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον, ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για πέντε έτη».